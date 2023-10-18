【澳門消委會測試】鉛毒可致癌損中樞神經　10款安全茶葉清單最平$11

▲ 澳門消委會推介10款安全茶葉名單。

天氣漸涼，不少人都喜歡沖一杯熱茶，而茶葉的安全性亦十分重要。澳門消委會早前就搜購10款茶葉樣本，測試重金屬鉛含量，結果顯示全部樣本被檢出重金屬鉛，未超出法定上限，屬合格名單。

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澳門消委會今年6月與市政署食品安全廳工作人員合作，在澳門超市及茶莊購買10款茶葉，價錢由澳門葡幣33.5元至488元不等（約港幣33至475元），標示規格由30克至454克不等，聲稱產地就包括中國內地、斯里蘭卡及台灣地區。

測試結果顯示，10款樣本全部含鉛，含量為每公斤0.134毫克至0.610毫克，不過並未超出當地法規所定上限，因此所有樣本皆為合格。

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鉛毒可致癌及中樞神經系統受損

根據食安中心資料，鉛是一種有慢性毒害的化學品，會損害腎臟、心血管系統、免疫系統、造血器官，意及中樞神經系統和生殖系統。短期內攝取大量的鉛，可引致腸胃不適、貧血、腦病和死亡。 兒童如攝取小量的鉛，最關鍵的影響是導致認知和智力發展遲緩；嬰兒、幼童和胎兒較容易受到鉛毒的影響，特別是導致他們的中樞神經系統受損。

世界衞生組織的國際癌症研究機構曾經評估鉛及鉛化合物的可致癌程度，目前在動物測試方面已證實無機鉛化合物會令動物患癌，但就沒有足夠證據證明有機鉛化合物為致癌物質，亦沒有足夠證據證明兩者會令人患癌。因此該機構將鉛及無機鉛化合物列為第2B組物質，並將有機鉛化合物列為第3組物質。

可攝入量為每公斤體重25微克

根據糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會訂定標準，鉛的暫定每周可容忍攝入量為每公斤體重25微克。暫定每周可容人攝入量，所指的是估計人於一生中可攝取多少污染物質而不會帶來風險；但即使攝入量高於暫定每周可容人攝入量，只要平均攝入量長期不超過標準，偶然超標也不會對健康造成影響。

以下是澳門市政署食品安全廳選購茶葉建議：

購買時，留意茶葉／茶包的保存期限及包裝情況；

泡茶前，應檢查茶葉／茶包是否狀況良好，沒有發霉；

沖泡時，可先用熱水沖洗茶葉／茶包或棄掉第一泡茶，以除去茶葉上的灰塵、殘留農藥或其他雜質；

切勿長時間浸泡茶葉，以減低重金屬釋出的機會；

已開封的茶葉應密封貯存於合適的溫度環境下，茶葉含水量過高時，當中的成分會產生化學反應，品質和營養價值均會受到影響，水份更適宜於微生物的生長和繁殖，從而導致茶葉霉變；

當局提醒，市民應光顧信譽良好的店舖選購茶葉／茶包，購買後應按照包裝上標示的保存方法妥善貯存，並留意食用期限。

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責任編輯：陳慧靈