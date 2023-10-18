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【香港人在北京】由演苦情KK到搞笑直播主戲路廣　陳星妤兩年間升呢為上位小花【多圖】

娛樂 16:51 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳星妤首度挑戰演喜劇。

陳星妤於2021年參選港姐入行，雖然大熱倒灶於八強止步，惟兩年間備受重用成為上位小花，她有份參演近日播映的台慶劇《香港人在北京》，當中陳星妤飾演時裝直播主「淼淼」，更首度挑戰演喜劇。

於昨晚（10月17日）播出的第7集講述「淼淼」獲品牌邀請擔任模特兒，惟簽約後才發現是騙局，對方要求她穿性感內衣進行直播，否則要賠償100萬元。不願賠錢的淼淼靈機一觸，決定將性感內衣外穿化解危機，畫面惹笑！

【香港人在北京】戴祖儀拍喊戲嗌緊張　吳業坤苦練有口音廣東話：圍讀時笑到接唔到對白

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轉戲路大放笑彈

星妤以搞笑造型演出令人眼前一亮，她受訪時坦言拍攝時幾緊張，她說：「因為（件內衣）都真係幾貼身，所以都好尷尬，但呢場戲好好笑同埋好好玩，現場工作人員都笑晒！」

提到首度挑戰喜劇，星妤說：「我經驗唔太多，原來演喜劇要用到嘅Energy係好大，都幾考起我，好開心可以嘗試演喜劇。」

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以參選港姐作為踏腳石

陳星妤於大學時期任兼職模特兒，修讀時裝設計的她畢業後於連卡佛、LMVH等大機構工作。在擔任兼職模特兒期間，陳星妤曾參與電視廣告和MV拍攝，因而培養出演藝的興趣。

慎重考慮數年後，巧合遇上公司裁員，成為了陳星妤入行的契機，於2021年透過參加港姐踏足幕前。當日，她在港姐競選雖然未能打入三甲，但現時演出劇集的機會，比同屆的冠亞季宋宛穎、梁凱晴、邵初還要多。

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跑贏同屆港姐

陳星妤曾於TOPick訪問說：「家人覺得應該要有一份正職，每月有穩定收入，他們不明白我所為何事，覺得搵朝唔得晚，不了解我對這行的熱衷。」

她續說：「我會慢慢證明是適合這行業，希望事業早日上軌道，不用令家人擔心。」

陳星妤於2021年參選港姐入行。（經濟日報圖片）

結果，陳星妤跑嬴同屆港姐，今年2月，於TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》裡，陳星妤搏到盡穿三點式上陣，瞬即成為網絡熱話。

及後，於《一舞傾城》內飾演純情舞女「KK」，首次擔正重戲份的角色，尤其遭繼父「霸王硬上弓」一幕令觀眾難忘，另外於桑拿室半裸大露背演出，盡騷白滑玉背，挑戰個人性感尺度。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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