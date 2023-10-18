【羅密歐與祝英台劇透】周嘉洛被李漫芬屈錢　陳豪啜核金句自抽：青都面晒

▲ 《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）在昨晚（10月17日）絕對是兩代小生陳豪及周嘉洛鬥放笑彈的一集。

在《羅密歐與祝英台》飾演萬事通的陳豪為賺取豐厚酬金，在「全民槍王大賽」中擔任人肉標靶；原本得戚又淡定的他，眼見同伴不幸身亡，即萌生縮沙念頭，可惜因電椅電力太強，即使萬事通如何出力抗衡，亦難頂電流頻頻「被打飛上天」瘋狂被射。

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陳豪盡展搞笑功力

最終，萬事通暈倒當場，獲身為醫生的羅密歐（周嘉洛飾）施救兼人工呼吸。

陳豪在該幕完全將搞笑功架展露無遺，除「黑面」造型、被電至面容扭曲及雙手痙攣的狀態甚為爆笑；被彈至半空時的佻皮伸脷，以及安慰同伴時的自抽金句：「你青都面晒喎」（陳豪經典金句為「紅都面晒」）亦充滿喜感，網民大讚搞笑。

陳豪事後謙稱是劇本功勞，並透露有自加痙攣及伸脷等小動作強化喜感。

他表示：「今次個角色幾好玩，我一直都鍾意演喜劇，作為藝人我哋主要都係想娛樂觀眾。因為劇本個笑位寫得好，畀我哋作為幕前嘅有空間去放啲自己嘢落去強化個喜感，劇本有，編審有、監製有、演員就有，觀眾就能夠感受到。」

李漫芬七情上面

另外，羅密歐誤墮「一樓一重擊五連環」亦十分爆笑，為尋找一見鍾情的茱麗葉（游嘉欣飾），羅密歐誤闖一樓一，並先後被Iris（吳綺珊飾）、Rose（李漫芬飾）、Daisy（史穎喬飾）、小梅（朱斐斐飾）及杜鵑（蘇麗明飾）單拖及聯手生擒，場面搞笑又混亂，尤其嘉洛仔不知所措的驚青反應更是場口亮點。

5女之中以李漫芬最為搶焦，由於不甘被羅密歐派檸檬，Rose一把眼淚鼻涕嗌生嗌死，最終成功誘騙「再坐一會」的羅密歐吃了一碗盛惠5千元的紅豆沙。

雖然只是搞笑場口，但李漫芬七情上面之餘更數度眼泛淚光，十分入戲。另以肚兜熱褲造型上陣的朱斐斐，無論打扮或是表情均是搏到盡，同樣搶戲。

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游游跑足成晚

除搞笑場口，昨晚亦不乏浪漫談情戲，偷渡到海北市參加「全民槍王大賽」的茱麗葉，因比賽期間意外洩露身份遭追捕，羅密歐見狀即上演英雄救美，拖著茱麗葉衝開人潮，兩人冒雨在街上拔足狂奔之餘，更不時對望兼甜笑，場面既浪漫又唯美。

嘉洛及游游事後笑言為了營造浪漫氣氛，二人跑足全晚，嘉洛說：「嗰場戲係book晒水車，跟住我哋就要好唯美咁跑出嚟。」游游補充說：「都唔知跑咗幾多次，總之跑咗成晚，但睇番playback真係好驚嘆，冇諗過原來跑步都可以咁浪漫。」