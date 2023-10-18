【染髮惹禍】女子染髮4小時後突呼吸困難昏迷入ICU　剃光頭髮症狀減輕

▲ 女子染髮4小時後，突呼吸困難昏迷入ICU，剃光頭髮症狀減輕。

不少人都有染髮習慣。近日，内地一名60多歲的女子在理髮店將頭髮染黑。未料，染完頭髮4小時後突然開始出現呼吸困難徵狀，並陷入昏迷，最後送入ICU治療，醫生診斷是因染髮導致過敏性哮喘。

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據《頭條新聞》報道，湖南長沙一名60多歲的李女士，近日在一間理髮店將自己的白頭髮染黑，打算出席親友家婚宴。沒想到，在染髮4小時後，李女士竟突然出現呼吸困難，陷入昏迷，其家屬立即將她送到附近醫院就醫。

經搶救後，李女士暫時脫離生命危險，醫生檢查診斷為過敏性哮喘發作而導致持續性缺氧。惟住院治療5天，李女士仍未恢復清醒，無法拔除氣管插管及撤除呼吸機，隨後轉入湖南省人民醫院岳麓山院區急診三部深切治療部（ICU）接受治療。

張興文主任等醫生認為，李女士主要是因為染髮導致的過敏性哮喘。而胡澤彪醫生表示，由於李女士本事是有哮喘的過敏體質，可能在染髮過程中，對染髮劑其中一些物質產生了過敏反應，出現氣道痙攣的表現，而染髮劑存在在她的頭髮和髮根裡，若不去除可能會持續出現過敏反應。

為減少過敏源刺激，在徵得家屬同意後，李女士剃除了頭髮。隨後，她的氣道炎症反應逐漸減輕，氣道黏膜水腫明顯好轉，導致氣道陷閉的因素得以解除。同時加強抗炎、解痙等治療，並在呼吸治療師的配合下進行呼吸功能訓練，逐步下調呼吸機參數直至脫機。最後，李女士在10月16日順利出院。

醫生提醒，過敏性哮喘是由過敏源引起或觸發的一類哮喘，會出現咳嗽、胸悶、氣促、喘息等症狀，要預防和治療過敏性哮喘，最重要的一點就是避免接觸環境中的過敏源。

皮膚科醫生：應先在髮線邊際試用

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，染髮劑的顏料及防腐劑均有機會引起敏感，如對染髮劑敏感，首先會在髮線位置腫脹、痕癢，若抓破後會流出分泌物，再嚴重入血會有生命危險。陳醫生建議：

自行染髮前最好先在髮際線試用染髮劑，如有紅腫就要立即洗走。

他提醒使用者，切勿以為轉了品牌就會沒事，不同牌子或含有同樣致敏成分，若試過對某種成分敏感，就要避免使用。本身的皮膚較為敏感的人士，使用Henna或「低敏」的染髮劑時也不能掉以輕心。即使一向沒有敏感症狀的人，使用前也要留意說明書上的指示，留意每款染髮劑的所需時間。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣