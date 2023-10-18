【租置公屋】逾3萬伙未售出　何永賢：3成租戶收入不足無意上車

▲ 房屋局局長何永賢。（資料圖片）

政府公布還有逾3萬伙租置公屋單位未售出，立法會議員林筱魯就出售情況向政府提出書面質詢，房屋局局長何永賢回應指，截至今年6月底，39個租者置其屋計劃逾18萬個單位中，89%約15萬個已售出，餘下逾3萬個，即約17%仍未售出。

何永賢表示，租置計劃現租戶不選擇購買單位的原因不一，難以一概而論，約3成表示由於收入不足而無意購買其租置單位，亦有約27%受訪租戶因租置單位質素問題不考慮購買，以及約18%認為租置單位樓齡較高等。

何永賢表示，為加快出售租置計劃屋邨中未售出單位，39個租置計劃屋邨的現租戶如購買其現居單位，在租約的首兩年享有折扣。租約首年內購買單位可享有35%的折扣；租約第二年內購買則可享有17.5%的折扣；而租約第三年或以後則不會享有任何折扣。此外，房委會在2020年7月通過把從租置計劃屋邨回收而來的空置單位的目標買家擴展至有綠表資格的人士，並於居者有其屋計劃和綠表置居計劃銷售計劃出售。房委會當時亦通過，由2020年9月1日至2021年8月31日期間，向不再享有任何折扣優惠的租置計劃單位現租戶（即租約進入第三年或以上的租戶），提供一次性17.5%的折扣。

何永賢指，首批約800個租置計劃回收單位在「綠置居2020／21」下出售，有關單位全數售出。第二批約500個租置計劃回收單位在「居屋 2022」下出售，售出率約為99%。鑑於租置計劃回收單位的銷售計劃中反應正面，房委會經檢討後於2023年6月通過恆常化出售租置計劃回收單位。未來出售租置計劃回收單位時，目標買家將定為有綠表資格的人士，以及「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人。房委會會繼續透過居屋或綠置居銷售計劃出售租置計劃回收單位。假若在居屋或綠置居銷售計劃結束後仍有未售出的租置計劃單位，房委會會在緊隨其後的「特快公屋編配計劃」中出售有關單位。在出售租置計劃回收單位時，房委會會繼續沿用現時租置計劃的定價機制和轉讓限制。



何永賢又指，新一批約400個租置計劃回收單位將會在「居屋2023」銷售計劃中出售，申請期已經於2023年8月14日完結，亦已於2023年10月5日進行攪珠，並預計於2024年第一季開始選樓。

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記者：吳穎嵛