【兒童健康】13個月男嬰發燒流鼻涕揭染惡菌截肢 出現5個症狀要留心

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小朋友健康不可忽視，一些小症狀可能是重病的表徵。澳洲一名媽媽潔西卡（Jessica Lines)以為13個月男嬰只是流鼻涕和喉嚨痛，求醫揭示仔仔原來是感染甲型鏈球菌/A型鏈球菌（Group A streptococcus，GAS），手和小腿出現嚴重血栓，最終要截肢保命。

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綜合《ABC新聞》等媒體報道，Jessica 在1年前發現仔仔瑞恩（Ryan Lines）醒來時流鼻涕，看起來與平日無異，至下午突然開始發燒，全身無力又不像平日吵鬧，亦小便次數減少。醫生檢查後，認為 Ryan 或許因為長牙，或感染了病毒，才有這些症況。第二天， Ryan 情況沒有好轉， Jessica 「因為兒子的身體衰弱得太快」，於是帶同 Ryan 乘飛機到最近的城市求醫。

醫生檢查後發現， Ryan 感染甲型鏈球菌/A型鏈球菌，出現敗血性休克，手和小腿出現血栓，造成組織壞死，須截取雙腿和部分手指，以求活命。後來，他更出現心臟驟停，幸好在接受心肺復甦後活了過來。Jessica 表示，原本以為只是流鼻涕和喉嚨痛，卻發展到這樣嚴重的地步。

▲ 圖片來源：Jessica Lines 的 Instagram

其後，Ryan 接受多次手術，現今他快要兩歲，須以依靠義肢活動，同坐輪椅行動，未來半年後的覆診，將接受針對腿部的 X 光檢查，評估需切除那部份骨頭。幸好，Jessica 一家收到熱心人士捐助 13萬美元，渡過財政困難。

猩紅熱主要影響10歲以下兒童

本港衛生防護中心指出，甲型鏈球菌會引致猩紅熱，主要影響10歲以下兒童，可透過呼吸、或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而感染。猩紅熱患者有時亦會出現併發症，包括中耳炎、咽喉膿腫 、肺炎 、敗血病、腦膜炎，以及較罕見的中毒性休克綜合症。

猩紅熱由甲型鏈球菌引致，兒科專科醫生唐繼昇曾指出，猩紅熱其中病癥是舌頭表面出現草莓般的紅色外觀，及身體和頸部出現砂紙般紅疹，他直言部分家長有一個大錯覺，以為有齊以上病徵才是猩紅熱，因此抗拒求醫及服食抗生素。

他呼籲家長不要自行判斷子女病情，這是非常危險，應及早求醫，否則紅疹大多在一星期內消退，繼而指尖及腳趾的皮膚會脫皮，「這時猩紅熱的毒素其實已到擴散至心臟。」他又指，猩紅熱防不勝防，沒有預防疫苗，很多人包括健康者的鼻腔內都帶有此菌，但沒有發病，至抵抗力弱時發病就會傳染，需要及早服用抗生素。

另據台灣NHS（國民保健署）指出家長應留意以下 5 項相關症狀，若兒童有任何不適，應該立刻就醫協助。

1、兒童身體不舒服，而且情況越來越差。

2、兒童的餵食或進食量比正常情況少得多。

3、兒童的小便比平常少，或出現脫水跡象。

4、兒童未滿 3 個月，體溫為38度；或是3～6個月大，體溫為39度或更高。

5、兒童非常疲倦或煩躁。

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責任編輯：王明芳