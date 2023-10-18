【棄保潛逃】涉參與暴動後匿藏逾年　曾志健認暴動等罪判囚47個月

▲ 涉參與暴動後匿藏逾年，曾志健認暴動等罪判囚47個月。（資料圖片）

2019年國慶日於荃灣遭警員槍擊受傷男生曾志健涉與他人棄保潛逃，早前連同協助匿藏他們的34歲倉務員及另外兩名一同潛逃人士承認暴動及妨礙司法公正等罪。兩案今（18日）於區域法院判刑，曾志健就兩案被判監47個月，其餘3名被告分別就妨礙司法公正罪被判入教導所，以及判監10個月及20個月。暫委法官判刑時指，曾於暴動案中明顯是有備而來，他帶備頭盔及自備盾牌，公然以硬物襲擊警員，又無視警員警告，以金屬棒擊打警員前臂。

兩案均為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院處理。被告為曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）、17歲黃姓男生以及葉豪（35歲），早前同承認1項妨礙司法公正罪；曾另承認暴動及襲警罪。

暫委法官就暴動案判刑時指，是次暴動發生於國慶日，涉案地點商住大廈林立，示威者縱火等行為替在場人士帶來風險，亦增加公共開支的負擔。

暫委法官指，案發時約有200名示威者，警員事後扣押數人，因而成為示威者的目標，多人向他們投擲硬物，曾一度拾起磚塊扔向警員，即使有警長擎槍戒備，示威者亦無視警告，警員最終以實彈還擊。暫委法官形容本案情節嚴重，性質惡劣。

暫委法官指，曾明顯是有備而來，他帶備頭盔及自備盾牌，公然以硬物襲擊警員，又無視警員警告，以金屬棒擊打警員前臂，分別以5年半及1年作為襲警及暴動罪的量刑起點。暫委法官考慮到曾被捕後積極協助警方等，曾被視作控方證人看待，反映有真誠悔意等，就兩罪判監3年半。

暫委法官另就妨礙司法公正案判刑時指，涉案頻道為何幫助曾等人潛逃不得而知，但涉案頻道曾為得到資金安排眾人拍片眾籌。暫委法官指，曾、黃及王3人曾拍片籌款，其行為協助了其他被告，故其罪責不止涉個人。

暫委法官指，若非警方獲得線索，曾及黃等人或會成功潛逃，涉案法律程序亦不能完成，而曾、黃及王3人案發時是青少年，故葉的罪責遠高於3人。暫委法官判曾入獄11個月2周，當中5個月和暴動案分期執行，即曾就兩案服刑共47個月。暫委法官另判王監禁10個月、葉監禁20個月，以及將黃判入教導所。

暴動案及襲警案案情指，2019年10月1日約200名示威者當天3時半起聚集在荃灣海壩街一帶，他們曾向警方投擲汽油彈等，雙方多次對峙。有警員被至少5人施襲後拔搶戒備，曾以白色金屬棒打向警員擎槍的前臂，警員遂向曾身軀主體開槍，曾於送院途中被捕。

妨礙司法公正傾罪案情則指，曾、王、黃姓男生及馮清華原是暴動及非法集結等案的被告，4人獲法庭保釋期間，經YouTube 頻道「升旗易得道」的陳姓成員安排，由葉與其他同夥協助4人匿藏在荃灣等地。4人期間應陳要求拍攝影片感謝頻道協助。警方最終於在北潭涌截停及拘捕打算乘船逃至台灣的4人，葉同晚被捕。

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記者：梁錦麟