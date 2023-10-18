【保育水獺】嘉道理農場指水獺60年代起徘徊滅絕邊緣　籲發展北都區要確保水獺分佈區域受保護

▲ （嘉道理農場暨植物園及世界自然基金會香港分會提供）

水獺是不同水生生態系統的頂級捕獵者，牠們的保育狀況是棲息地的健康指標，惟國際自然保育期刊近日發表的一項研究指出，香港的歐亞水獺種群數量由上世紀30年代起已呈現下降趨勢，而且並未有如其他本土哺乳動物般恢復。嘉道理農場暨植物園亦翻查歷史文獻和資料，重構本港水獺在1890至2020年期間的數量及分佈變化，發現歐亞水獺曾廣佈於香港西部水域，遍及新界、部分離島甚至香港島，第一筆記錄來自維多利亞港，但種群在1930年代起已逐漸萎縮，1960年代起更徘徊在滅絕的邊緣。

負責研究的嘉道理農場暨植物園自然保育主任許家耀表示，本港的水獺十分依賴沿海及平原濕地生境，但這些地區絕大部分都不屬受保護範圍，易受發展威脅。在人口膨脹及急速城市化下，水獺的棲息地逐漸消失，再加上後續帶來的水污染和大規模河流渠道化工程，都把水獺推向滅絕的邊緣。本港的水獺現時只殘存在新界西北部的后海灣一帶，但除了米埔自然保護區及香港濕地公園外，絕大部分分佈區都是未受法例保護的私人土地。

身兼世界自然保護聯盟水獺專家組東亞協調專員的世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂也指，研究證實元朗平原在過去百年一直都是本地水獺的重要棲息地，更是牠們在過去半世紀的最後一片樂土，但這地區在北部都會區大開發下，生態環境將面臨巨大的改變，若要守住本港最後的水獺種群，必須在經濟發展與生態保育中取得平衡，確保重要的水獺分佈區域受到保護，而且維持各棲息地的連貫性。

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