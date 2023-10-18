【家有寵物】貓狗糞便直沖廁所易感染寄生蟲　獸醫 : 對兒童影響尤為明顯

▲ 貓狗糞便直沖廁所恐感染寄生蟲，獸醫揭恐怖後果。

養寵物人士注意！英國獸醫日前於社交平台警告家有「毛孩」的人士，切勿隨意將貓狗的排泄物沖入馬桶，因此舉動會增加人類染上蛔蟲的風險，而且幼童比成人更容易感染，嚴重時恐出現急性腸阻塞症狀，影響智力。

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英國獸醫Ben早前於抖音上載影片，呼籲養貓狗人士不要再把寵物排泄物沖入馬桶，因為牠們的糞便中可能藏有「蛔蟲」（Toxocara），而「蛔蟲」屬於高溫、惡劣環境也無法消除的頑強寄生蟲。人類可能會因此受感染，成為宿主，繼而出現腸阻塞等相關症狀。

更甚是，Ben指幼童比成人更容易感染，若不慎將蟲卵吃下肚或喝到含有蟲卵的水，輕則出現脫水、過瘦的症狀，重則可能會阻礙孩子智商發展，雖然這樣的情況很罕見，但建議飼主最好還是要定期替家中寵物驅蟲。

感染寄生蟲5大徵狀

寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現情況如下︰

腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉

體重減輕

肛門痕癢

如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段

如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

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責任編輯：羅嘉欣