【關員盜竊】涉更衣室偷同僚700元　前海關關員判囚9周

▲ 前海關關員承認偷去同僚700元現金，今被判監9星期。資料圖片

前海關關員涉在機場貨站海關更衣室內，於儲物櫃兩度偷去同僚共700元現金，事主放置手機在櫃內偷拍後揭發事件。前海關關員早前承認2項盜竊罪及1項企圖盜竊罪，今（18日）於東區裁判法院判刑。裁判官斥被告身為紀律部隊人員犯案，罪責嚴重，判囚9星期。

被告胡亮豪（38歲）為前海關關員，承認2項盜竊罪及1項企圖盜竊罪，控罪指被告於2022年11月29日及12月7日，在駿運路9號超級一號貨站4樓海關更衣室的儲物櫃偷竊蔡高鳴的500元及200元；及於同年12月23日在同一儲物櫃企圖偷竊蔡的物品。

辯方求情指，被告因經濟拮据愚蠢犯案，他在未被起訴前已經辭職。辯方指，被告沒有盜竊習慣，對犯案感後悔和可恥。被告因案失去工作，現時從事地盤鋁材工作，已還押兩周，望法庭判處非監禁式刑罰。

裁判官施祖堯判刑時指，被盜款項雖然只有700元，但被告於1個月內接連3次針對事主的儲物櫃下手，案情嚴重。被告趁更衣室無人時打開儲物櫃，是有計劃和有預謀行事，非一時衝動。被告身為紀律部隊人員犯案，罪責更重。裁判官考慮到被告有深切悔意並已賠償事主，就3罪判監共9周。

案情指，被告同僚、事主蔡高鳴將其背包鎖在男更衣室的個人儲物櫃內，蔡及後發現背包內的銀包有500元現金不翼而飛。事主為尋出賊人，遂於儲物櫃內放置手機偷拍。同年12月7日，事主再被偷去200元，惟放於儲物櫃內的手機拍下之片段，未能顯示賊人廬山真面目。同月23日，手機終拍攝到身穿海關制服及戴上手套的被告，曾兩度開啟儲物櫃和翻查物品，蔡遂報警。被告於警誡錄影會面時承認因貪心而犯案，破解了儲物櫃密碼後偷去金錢，並已悉數花光。

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記者：陳曉欣