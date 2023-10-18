安全、高效止痕濕疹潤膚膏 天然益生元抑制金黃葡萄球菌

濕疹是嬰幼兒最常見的皮膚頑疾之一，發作時痕癢、紅腫、刺痛，嬰兒容易抓傷皮膚致流血。皮膚上過多的金黃葡萄球菌更會令濕疹病情惡化，嚴重影響嬰幼兒及父母的生活作息、睡眠質素及日常情緒。為此，不少家長為嬰兒選擇口服益生菌，通過改善寶寶的消化系統來控制濕疹。然而，直接用在皮膚上的益生元潤膚膏你又有聽過嗎？Mustela全新天然產品「Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏」，專為濕疹嬰幼兒而設，添加專利成分「天然益生元Bioecolia®」，有效抑制濕疹皮膚上過多的金黃葡萄球菌，幫助寶寶和家長擺脫濕疹帶來的困擾。



濕疹病情惡化元兇：金黃葡萄球菌



研究顯示，正常人中只有3至5%會在皮膚中檢測到金黃葡萄球菌，但超過70%濕疹患者的皮膚中均會檢測到金黃葡萄球菌。醫學報告指出，過多的金黃葡萄球菌會令濕疹病情惡化，包括形成生物膜令皮膚屏障受損、加劇炎症反應、堵塞汗管、引起痕癢，最終導致濕疹不斷惡化，難以根治。

▲ Mustela全新天然產品「Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏」，專為濕疹嬰幼兒而設，幫助寶寶和家長擺脫濕疹帶來的困擾。

Mustela安全高效止痕濕疹潤膚膏 不含類固醇 初生適用



Mustela全新產品「Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏」，蘊含「天然益生元Bioecolia®」專利成分，能為皮膚益菌提供養分繼而增加益菌數量，並有效抑制濕疹皮膚上過多的金黃葡萄球菌，防止形成生物膜，加強皮膚的屏障功能，重塑皮膚上微生物的生態平衡，減低濕疹復發。有機純素配方含有機向日葵蒸餾油、有機乳木果油及有機牛油果油，天然成分高達99%，不含香料及類固醇，專為濕疹初生嬰幼兒而設。

▲ Mustela全新產品「Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏」，有機純素配方含有機向日葵蒸餾油、有機乳木果油及有機牛油果油，天然成分高達99%。

▲ Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏，蘊含「天然益生元Bioecolia®」，有效抑制濕疹皮膚上過多的金黃葡萄球菌，防止形成生物膜，加強皮膚的屏障功能，重塑皮膚上微生物的生態平衡，減低濕疹復發。

95%濕疹用家親證有效止癢 美國濕疹協會認可



Mustela「Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏」由200個濕疹患者家庭共同研發配方，其功效更獲美國濕疹協會星級認可。在皮膚科醫生及兒科醫生監控下進行測試，高達95%濕疹用家認同有效止癢，97%用家認同減少濕疹復發次數及減輕復發症狀，有助避免濕疹情況惡化，讓家長和寶寶都不再痛苦。

▲ Stelatopia+有機認證嬰兒特強補脂止痕潤膚膏可減少金黃葡萄球依附和粘連力，抑制其繁殖及防止生物膜形成。

真實用家劉媽媽分享：「寶寶出世後大約6個月時，她的面、頸、身都有濕疹，用了幾款大牌子的濕疹產品之後情況均無好轉，最後只好帶寶寶看皮膚科醫生，而醫生不建議使用類固醇。當時見Mustela新出了『Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏』便立即嘗試，第一日已見寶寶的皮膚有降紅和止痕效果，連續使用五天後寶寶的濕疹更消退了九成！它是我用過最安心、最有效的濕疹止痕潤膚膏，見證寶寶重拾笑容是做母親最大既喜悅。」

▲ 使用前 使用後

真實用家林媽媽分享：「寶寶本身有濕疹，經常流口水，亦常把東西放進嘴巴，所以口腔附近皮膚常痕癢變紅，臉頰皮膚因而變得粗糙。使用Mustela『Stelatopia+有機認證嬰兒特強止痕補脂膏』後一星期，寶寶皮膚痕癢、紅腫得以紓緩；兩星期後右邊面已明顯得到改善，左邊面只有些微紅印，整體皮膚更開始回復嫩滑，相信再持續使用一兩星期後效果會更好！」

▲ 使用前 使用後

Stelatopia+系列全方位濕疹肌日常護理

✔ 第一步：預防洗澡乾燥痕癢

Stelatopia+特強止痕沖涼洗頭二合一沐浴油

✔ 第二步：止痕補脂

Stelatopia+有機認證特強止痕補脂膏

✔ 第三步：舒緩面部及眼部乾燥痕癢

Stelatopia+面部及眼部特強止痕補脂膏

濕疹系列STELATOPIA推廣網站 (包括真實用家分享, 免費登記試用裝): https://mustela-stelatopia.com.hk

Mustela指定銷售點：

● Mustela Shop中環旗艦店

地點：中環遮打道太子大廈3樓344-345號舖

電話：2525 3591

營業時間：

星期一至五：11︰00—18︰00（午飯時間：15︰00—16︰00）｜

星期六：11︰00—17︰00（午飯時間：15︰00—16︰00）

*星期日及公眾假期休息

*星期六建議先致電查詢營業時間

網上商店

● Mustela官方網店（濕疹肌專用系列）：https://bit.ly/Stelatopia濕疹肌專用系列

● HKTVMall Mustela 旗艦店、萬寧、屈臣氏、百佳及千色店 網站

產品上架地點

● 指定萬寧 Mannings Baby、屈臣氏、一田百貨、Aeon 永旺(香港)百貨、千色店、Sogo 崇光百貨



（特約）