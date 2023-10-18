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【流感季節】類流感大爆發6類病毒輪番肆虐　醫生驚訝：幾乎全民皆咳

醫生診症室 18:36 2023/10/18

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類流感大爆發，6類病毒輪番肆虐，醫生驚訝：「幾乎全民皆咳」。

正值秋季流感高峰期，市民要多加留意。入秋後日夜溫差大，因咳嗽而就醫的患者變多，再加上最近多種病毒正在流行，讓醫生驚訝現在幾乎是「全民皆咳」。

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綜合台媒報道，台灣近日多種病毒流行，診所內因為感冒咳嗽而就醫的患者人數也明顯增加。台灣腎臟專科醫生車參薇表示，最近病毒傳染力非常高：「不管是大人、小孩，咳得半死的人都很多。」

根據台灣疾管署統計，上周類流感就診人數就高達11萬210人。車醫生指出，6種病毒會輪番來襲，除了新冠病毒持續肆虐，流感、呼吸道融合病毒以及腺病毒等等，也正在廣泛流行，尤其是人類間質肺炎病毒，如果兒童不小心感染要特別留意。車參薇醫生指，

對於有過敏體質的孩子的話，那影響就更大，因為本身呼吸道上面，本來就非常的敏感，有的時候它很快的就會變成，支氣管發炎，很快的會轉變成肺炎。

踏入秋天，因日夜溫差大，本來就容易感冒，同時還會伴隨各式各樣的病毒鋪天蓋地而來。醫生提醒民眾，若出現咳嗽症狀，要盡速就醫，以免一不當心恐怕就會變重症。

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責任編輯：羅嘉欣

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