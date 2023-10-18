謝安琪《4拍4家族》首映獲最強應援團撐場　張繼聰經常探班送溫暖

▲ 《4拍4家族》首映禮。

由賴恩慈執導，泰迪羅賓監製兼主演、謝安琪（Kay）、Anna hisbbuR、陳諾霆（Rondi）、陳奐仁及Manson張進翹主演的香港音樂溫情電影《4拍4家族》，在昨晚（10月17日）舉行電影首映禮。

活動中泰迪羅賓、謝安琪、Anna hisbbuR、陳諾霆以及音樂總監戴偉更於台上表演《落落上上》，吸引不少粉絲和街坊圍觀，為將於10月19日正式上映的電影再度造勢。

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▲ 《4拍4家族》首映禮。

一家出席齊撐場

阿Kay自言時隔多年再度拍戲並飾演女主角，心情都會緊張。今次首映禮張繼聰帶同囝囝囡囡一同現身，總動員出席首映禮力撐阿Kay，4人更襯好了衣着顏色，一家人顯得份外溫馨。

及後，阿Kay和阿聰接受訪問時，Kay都特別感謝家人的鼎力支持，她大讚：「他們是我的最強應援團。囝囝囡囡表現很大方，沒有怕醜，上台又做《4拍4家族》的手勢，真係好高分！」

阿聰大讚阿Kay演技

出名是愛妻號的阿聰公開大讚阿Kay的演技，直言：「睇試片時覺得『點解做得咁勁？』並不是因為兩夫妻而講恭維說話，而是好難去演，就算成日拍戲的人都未必做得到。」

此外，在拍《4拍4家族》的期間，阿聰自爆高調揸電單車去探班並笑言：「劇組的人都說我人未到車聲已經到，更會大膽問攝影師『是不是已經有（Good take）？』站在旁邊施加壓力，自認自己好敗壞，不過全因現場都是自己的朋友，才會大膽講笑。但當到自己拍戲時會變返好恭敬、禮貌，會鞠躬同成日萬歲。」

而阿Kay回應：「其實見到佢來探班都感到很sweet，都因為全部都是他的朋友才會這樣開玩笑。」

阿聰續指：「他們有場戲在飛鵝山上拍攝，晏晝上去拍到夜晚，只得3、4度，去到晚上11、12點時我問助手們得知仍未收工，決定揸車上去看看，上去睇到連泊在一旁的車都結霜，真係有少少肉赤。我成日都同佢講唔好涉獵拍攝，做歌手幾好，著得靚、上台唱歌有人歡呼，好高貴，但做演員又瞓街、又碌地、又凍，好辛苦。」

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