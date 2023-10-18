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【正能量】宜蘭旅遊遇車禍癱瘓小貓 港人夫婦自費2萬救治感動台動物協會

休閒消費 18:41 2023/10/18

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港人夫婦在台灣救貓，感動人心。

香港人真的很有愛！香港一對暖心年輕夫婦早前赴台灣旅旅遊，在路邊發現一隻遇車禍受傷的黑色貓咪，他們沒有視而不見，緊急送往當地的動物醫院自費救治，他們離開台灣時將未康復的貓咪交給當地動物協會，起初遭到拒絕，但當動物協會的負責人得悉他們的暖心行為後大為感動，不但答應全力救治，還感激他們對毛孩的貢獻。

位於台北宜蘭冬山鄉的關愛動物協會在facebook上，分享了該對香港夫婦的愛心貢獻。該對愛心夫婦在宜蘭旅行時，在路邊發現一隻被車子撞成癱瘓約3個多月大的黑貓，他們善心的抱起牠，趕緊送往動物醫院急診治療。

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貓咪在動物醫院住院10天後，由於要離開台灣回香港，年輕夫婦携帶小貓到動物協會請求協會接收領養並進行後續治療。動物協會的負責人起初以貓咪未完成治療為由表示拒絕

我拒絕的說，接收還沒有完成醫療的癱瘓貓咪，每天還要擠尿服藥，對我們是一大負擔，而且館裡最近救援太多貓咪，尚且都還在醫療之中，所以，實在不能再接收這隻貓咪了......。

年輕太太大感失望，並心急的紅了眼眶。動物協會的負責人發現當中有故事，再追問二人支付了多少醫療費，以及是否有募款，

她回答我說：出院付了二萬，是省下了他們自己的旅遊資金，並沒有募款。

動物協會的負責人非常感動，隨即答應接收受傷的貓咪，進行後續的醫療照顧，令年輕的太太留下感謝的眼淚。

一對香港來的年輕人，在台灣看見受難毛孩，胸懷都能如此大愛大捨，我豈能忍心丟下牠而不幫忙呢？


動物協會表示，貓咪目前已經送到新北愛生動物醫院治療，並請大家幫助祈福，祝福小黑貓咪早日康復！

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