【愛國教育】李慧琼倡設專項基金推動愛國教育   「不一定要通過立法推廣」

▲ 全國人大常委李慧琼。（戴朗希攝）

全國人大常委李慧琼明天赴京出席全國人大常委會第六次會議，她表示今次會議需審議15個法案，包括續審愛國主義教育法。被問到會否建議港府就愛國主義進行本地立法，李慧琼指需交由政府考慮，認為不一定要通過立法來推廣愛國主義。

李慧琼今日見記者時表示，期望下星期發布的施政報告，會公布相關措施，在本港落實愛國主義教育。她提議港府設立愛國主義統籌委員會，認為愛國主義教育不只是教育局的責任，舉例康文署可舉辦更多歷史展覽或英雄人物展覽。她亦建議政府設立10億元專項基金，推動國民教育和落實愛國主義教育，將愛國主義融入市民生活一部分。

李慧琼：不認同廖長江「溫馨提示」是「指令」

對於立法會「班長」廖長江議員近日對議員下達新值勤要求，李慧琼表示，從今日各位議員出席會議的情況來看，相信各議員都十分重視公眾的意見，「議員表現沒有最好，只有更好」。被問到一直有不同指令給立法會議員，會否擔心影響市民對議員的觀感時，李慧琼強調，不認同有關意見是「指令」，因為廖長江和她自己只是把一些建議提供給各議員參考。

李慧琼此行出了開會外，亦會跟內地法院就著一些特別個案進行討論，提交港人或港商的意見。

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記者：戴朗希