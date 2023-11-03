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白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】

娛樂 18:49 2023/11/03

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白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

電影《白日之下》改編自真實事件，偵查組記者曉琪（余香凝飾）潛入殘疾院舍「彩橋之家」就虐待院友作出偵查報道，尋找真相、守護公義的同時，也讓她遇上了通伯（姜大衛飾），這份「爺孫情」同樣令人動容！

余香凝（Jennifer）、姜大衛（John哥）早前一同接受TOPick專訪，回想起初看到劇本的感受，John哥滿足地說：「我的角色過癮、很特別」，Jennifer更指劇本是她遇過最好的、不希望辜負它！

白日之下丨余香凝坐月後出席東京國際電影節　導演簡君晋獲前人權新聞記者感謝

通伯與曉琪

縱橫演藝界多年的John哥飾演通伯一角，他坦言自己是「唔可以做戲」，也即是不可以演得太誇張。他說：「表面化地演繹是很容易，戚眉、咩嘴、跛腳是很簡單的，希望可以做得特別一點的。」

Jennifer在演繹偵查組記者曉琪時，也花了不了心思，特意聯絡曾就讀新聞系的舊同學幫忙安排與記者見面，以了解記者的精神、入行近十年在心態上轉變與否，並套用在曉琪身上。

Jennifer補充說：「他們（記者）在心底裡依然堅持追尋真相、報導正義的事，希望可以為社會做一些事。」

除此之外，她也在新冠肺炎疫情期間親身上陣「放蛇」，戴上口罩、帽到葵涌區的院舍，假作參觀床位，從而更演得入型入格。

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Jennifer：演繹時也一直感心痛

Jennifer與John哥在戲內有不少對手戲，最令Jennifer感難忘的是曉琪被院友家屬在街頭責罵的一幕，她有感情況與現實相同：「記者揭露真相後，同樣是會被人責罵，戲中的院友家屬就會斥責曉琪令院友失去一個安樂窩。」

她續說：「為何他們的家人之思想那麼扭曲？正是社會扭曲而令他們變成這樣。我在演繹時也一直感心痛。」

（劇照）

John哥現「神來之筆」

通伯與曉琪在電影最後一幕的交流，同樣刻在Jennifer的心中，當時John哥就是突然靈機一觸把自己戴著的帽放在Jennifer的頭上。

John哥分享這一道「神來之筆」，他稱：「我們在當時已拍了一、兩段片，本來就沒有要把自己的帽給她，後來，我忽然想到她很悽慘，既被人當街責罵，又被雨水淋至全身濕透，而我自己就至少有一頂帽為我擋雨，就覺得自己應該要保護曉琪。我就把自己最心愛的物件予曉琪，希望可以保護她！」

Jennifer回想當時在鏡頭內的自己是忍不住落淚，她解釋：「因為不知道會否與通伯再見面，而他把自己的帽子交給我，就好像留了一些東西給我。」

（劇照）

「該做的事就去做」

曉琪所說的「善未必有善報，惡未必有惡報，但會選擇站在公義、善良」，正正打進Jennifer的心，也是她覺得值得學習的，她稱：「我們看新聞時也會對所發生的事感不解，但不代表你是要忽視這一些事，甚至成為壞分子，你也可堅持善良、公義。」

一句「就算有人記得，兩日都好」同樣令Jennifer牢牢記著，她坦言：「就算觀眾看畢電影後感到十分精彩、感受甚深，但不知道大家會記得多長時間，但就算只得兩天時間，你會與朋友討論、分享至社交平台，感覺留在心中是一定會泛起漣漪。」

身旁的John哥覺得電影正好提醒大家該做的事就去做，正如通伯也在電影尾段拋下一句「唔好為做啱一件事而內疚」。

（陳慧安 攝）

喜愛《白日之下》

Jennifer曾分享《白日之下》是她暫時最喜歡的作品，她現時再對電影有讚無彈：「就算是臨時演員也很好，我在過往從未有這樣的體會，是感受到大家也知這件事需認真對待，而每一個人也是很用心的！」

John哥直言自己在煞青後感不捨，他又回想起院友在院舍內開派對的情節，「我注意到當中的臨時演員，每一個人也不同、每一位也有戲，是很厲害的演員！」

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《白日之下》與我們

電影由真實事件改編，是在香港真正發生的事、社會議題，與不同年齡層的人也可謂息息相關。

身為戲中主要演員的John哥、Jennifer也感受良多，John哥稱：「憑著電影的表達，讓政府官員知道其實有很多事是需要他們著手解決，也希望觀眾需孝順，不要隨便把家中長者送往不太好的安老院。」

相信希望嗎？

Jennifer謂：「可能有很多人看畢電影後會感絕望，畢竟曉琪在最終沒有做到些甚麼， 甚至被責罵，但曉琪抹乾眼淚後就繼續前進，所有事情也是帶有希望，只要你堅持做自己相信是正確的事情，終有一天會出現結果。」

人生起起跌跌，少不免經歷失意事，Jennifer的想法正面：「好事、壞事之出現也有原因，我也獲得一個學習的機會，也是成長的過程！遇上失意時，當然會感到不開心甚至落淚，不快情緒過後就以正面的態度作面對！」

John哥淡然地說：「有希望就當然有失意，失意過後又再現希望，不用怕！」

你又相信有「希望」存在嗎？

髮型： Ken Hui @ ArtifyLab（余香凝）
化妝：Melody Chiu @ melodychiumakeup（余香凝）
服裝：Max Mara（余香凝）
場地：1881 Heritage

記者：陳淑霖

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