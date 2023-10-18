【偽造針紙】涉串謀偽造疫苗接種紀錄   越南婦囚36個月打印店東主囚28個月

▲ 兩女涉偽造新冠疫苗接種紀錄，今分別被判監36及28個月。資料圖片

50歲越南藉清潔工涉指打印店東主列印過百份虛假疫苗接種紀錄及醫學證明書等，警方接獲情報後分別拘捕兩人，打印店東主警誡下承認有越南女子要求她列印虛假疫苗接種紀錄，每張收費150元。兩人今（18日）於區域法院承認串謀製造虛假文書等罪，被判監28個月及36個月。暫委法官判刑時指案情惡劣，兩名被告破壞公共衞生政策，漠視其作為公民的責任，行為自私。

兩名女被告為越南藉的阮氏緣（50歲，報稱清潔工人）及王文琪（44歲，報稱商人），同承認串謀製造虛假文書罪，首被告另承認1項管有偽造身份證，以及1項管有他人身份證，次被告另承認1項偽造罪及1項管有虛假文書罪。

代表律師求情時指，首被告僅獲2,000元報酬，犯案時亦未有仔細部署。次被告則因首被告稱彼此同為同鄉，要求幫助製作紀錄而犯案，犯案時亦不涉及精密計劃。

暫委法官判刑時指，涉案醫學證明書令本來要接種疫苗人士，在毋須接種下便可進出公眾處所，增加感染風險。暫委法官指斥案情惡劣，兩名被告破壞公共衞生政策，漠視其作為公民的責任，行為自私，即使她們並非案中主腦，但案件欠缺她們亦不能成事，判首被告判監36個月，次被告判監28個月。

案情指，警方情報顯示兩名被告涉偽造與新冠病毒相關的文件，並於2021年8月13日看到兩名被告交收文件後，搜查次被告經營的打印店，發現店內電腦連接的USB裝置內有93個涉及32人的疫苗接種紀錄檔案、7個不適合接種疫苗的醫學證明書，以及32個涉及12人的陰性核酸核測結果。

次被告當場被捕，在警誡下稱有越南女子要求她列印虛假疫苗接種紀錄，每張收費150元。首被告被捕後，警方在其住所搜出2張偽造的身份證及1張屬於他人的身份證。

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記者：梁錦麟