【超市大搜查】秋冬轉季皮膚乾燥缺水　消委會14款高分保濕面霜最平$130【附自我膚質檢測】

▲ 消委會14款高分保濕面霜。

近日天氣明顯轉涼，皮膚特別乾燥缺水，不少人都開始選購適合秋冬的護膚品。消委會曾測試市面17款保濕面霜，包括OLAY、ESTÉE LAUDER、BIOTHERM、CLINIQUE等品牌，當中有14款保濕效果良好，可顯著提升皮膚水分含量。

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消委會曾測試17款保濕面霜，每瓶售價由$108至$2,700不等，當中8款為乳霜（cream），7款是啫喱（gel），1款是啫喱乳霜（gel cream），1款是乳液（lotion）。

消委會安排試用者使用產品4星期，從而比較皮膚水分含量是否有明顯改善。結果發現，大部分保濕面霜樣本都有良好的保濕效能，當中14款的保濕效能更獲3.5點或以上評分。

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（價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準）

專家教挑選護膚品指南

消委會建議，消費者應該根據個人膚質選用適當的護膚品，例如油性膚質宜選用含油量較低的產品；而乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問，分享如何得知自己的皮膚特性，並挑選適合自己的保濕面霜。

1.乾性皮膚

又可稱為敏感性皮膚，特徵是油份及水份不足，臉部看似缺水及乾燥，摸上去感覺皮膚粗燥，易生皮屑，或是乾紋。

2.​混合性皮膚

很多人都有​混合性皮膚，特徵是臉部既油亦乾，但T字部位出油多，面頰卻較乾燥、易生皮屑或是乾紋。

3.油性

陳厚毅表示，油性皮膚人士「無時無刻油光滿面」，易有暗瘡粉刺、並油脂粒新增，原因是油脂分泌旺盛，毛孔可能粗大。

4.中性

陳厚毅指出，這是皮膚較健康的狀態，特徵是臉部不乾不油，較少油脂粒，膚色均勻健康。

不同膚質適合用哪種保濕面霜？

根據消委會資料，部分產品標籤有列明適用膚質，當中「OLAY長效保濕凝露」及「THE BODY SHOP維他命E雪葩補濕面霜」均聲稱適合所有膚質。

▲ （圖源：《選擇》月刊）

不過，香港化妝品同業協會指，每款護膚品的配方和特性不盡相同，消費者仍需按自己膚質和功能需求作選擇。

消委會亦教路，若想選保濕功效較佳的面霜，可特別留意甘油（glycerin）成分，位列較前位置（在配方中佔第2至3位），亦即甘油在配方中所佔比例較高。消費者亦可留意保濕面霜有沒有以下成份：

效用 成份例子 減少皮膚水份流失 水解蛋白質（hydrolyzed proteins）、玻尿酸（hyaluronic acid或sodium hyaluronate） 幫助皮膚角質層從真皮層吸收水分 甘油（glycerin）、丙二醇（propylene glycol）、丁二醇（butylene glycol）、山梨糖醇（sorbitol）、尿素（urea）、玻尿酸（hyaluronic acid或sodium hyaluronate）、乳酸鈉（sodium lactate） 撫平皮膚表面，令皮膚變得較柔軟有彈性 角鯊烯（squal ene）、乳木果油（jojoba oil）、植物油（vegetable oil ）、石蠟（wax）

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責任編輯：羅嘉欣