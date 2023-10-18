【周處除三害】阮經天事隔9年再度來港宣傳電影　下周二與女神王淨現身九龍多間戲院會影迷

▲ 《周處除三害》

香港導演黃精甫首部台灣電影《周處除三害》，在今屆金馬獎獲包括最佳導演等7項提名。男主角阮經天憑《周處除三害》內的「癲瘋」演出，繼《艋舺》封帝13年後再獲提名金馬最佳男主角。

《周處除三害》在台灣上映後，票房走勢凌厲，並將於11月2日在香港盛大獻映。兩位主要演員阮經天及王淨特意百忙中抽空，在電影正式上映前訪港造勢。

小天更是自2014年到港宣傳《軍中樂園》，事隔9年後再襲港宣傳電影。

他們將於10月24日到港宣傳，當日二人會走訪九龍區多間戲院，與近2千名影迷見面。見面場戲票於今日（10 月18日）下午6時開始預售，購買見面場之戲票，可獲贈一套4款限定明信片。

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《周處除三害》見面場場次

日期︰10月24日

出席演員：阮經天 王淨

18:45 Cinema City 朗豪坊

19:20 the sky 奧海城

19:25 Premiere Elements

21:00 K11 Art House

22:15英皇戲院 (尖沙咀iSQUARE)