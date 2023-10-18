  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 新聞女王 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英勇救人】中年漢為尋失物游水遇溺　釣魚客衝浪男合力救人獲封「真英雄」

保健美顏 18:46 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 新聞女王 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

本周日（15日）珀麗灣碼頭附近石灘發生一宗中年男子遇溺案，幸被熱心市民及時發現，才成功得救；事隔兩日，救人片段亦在YouTube曝光。片中紀錄著打算出海尋找失物的事主，由游出海前與人閒聊，至疑因體力不支遇溺，最終被3名熱心男市民救上岸的過程。影片曝光後，不少網民讚揚參與拯救的市民為「真英雄」。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

大約20分鐘片長的影片，一開始可見拍攝者正在岸上釣魚，期間與一名身穿白色籃球衫的中年男子閒聊，從而得知對方因早前划獨木舟時意外翻艇，正準備再次游出海，以尋找手機、銀包、身份證及魚鈎等個人物件。拍攝者當時已不禁於鏡頭後表示男子此舉十分危險，因「而家開始漲潮，等陣好大（水）流，好危險。」

其後拍攝者因魚獲無法拉出，於是亦打算划艇出海，從水中抽出漁獲時，他卻發現男子疑因體力不繼於大海中載浮載沉，更形容情況「佢好似唔多識郁㗎啦！」。片中可見遇溺男子面部浸在水中，儘管拍攝者多次高聲呼喊「老友、老友」，亦毫無反應。拍攝者於是立即趕緊將遇溺男子拉起，並將對方頭部擱在獨木舟上，以免在水中窒息。就在這時，拍攝者發現男子仍有呼吸，有感獨力難撐，於是大聲呼救。

慶幸，一名正在玩風滑浪的藍衣男子聞聲趕至，並馬上參與救人行動，將遇溺男子抬上衝浪板後，再與拍攝者2人合力把男子搬上岸。男子獲救上岸後，被調校成復原臥式。衝浪男其後為男子初步檢查，發現他仍有呼吸，但疑似肺部入水，仍未清醒。此時岸上一名橙衣男見狀亦上前協助，報警求助。遇溺男最後由消防員初步治理後，便被政府飛行服務隊救起，送往醫院接受進一步治療。據了解，他送院後恢復清醒，但情況嚴重，仍需留醫。

點擊圖片放大
+12
+11

片段曝光，大批網民均向片中3位有份救人的市民致敬：「香港真係好需要呢3位英雄」、「好人！好事！好市民！」、「向各位英雄致敬」、「難得有你們仗義相救  真是香港英雄   好人一世平安」，十分讚賞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【好人好事】街坊燒臘店月派逾千盒飯　暖心老闆：免費飯不馬虎有脆皮承諾
12:50 2023/10/12
【好人好事】街坊燒臘店月派逾千盒飯　暖心老闆：免費飯不馬虎有脆皮承諾
【好人好事】小朋友半夜狂咳遇商場大停電　港媽無法提款買咳藥水獲便利店好心哥哥神救援
14:04 2023/10/17
【好人好事】小朋友半夜狂咳遇商場大停電　港媽無法提款買咳藥水獲便利店好心哥哥神救援
【好人好事】婦人心跳驟停昏迷倒下　韓國廚神白種元施CPR救回一命【附心肺復甦法步驟】
今日 12:27
【好人好事】婦人心跳驟停昏迷倒下　韓國廚神白種元施CPR救回一命【附心肺復甦法步驟】

你可能感興趣

【好人好事】街坊燒臘店月派逾千盒飯　暖心老闆：免費飯不馬虎有脆皮承諾
12:50 2023/10/12
【好人好事】街坊燒臘店月派逾千盒飯　暖心老闆：免費飯不馬虎有脆皮承諾
【好人好事】小朋友半夜狂咳遇商場大停電　港媽無法提款買咳藥水獲便利店好心哥哥神救援
14:04 2023/10/17
【好人好事】小朋友半夜狂咳遇商場大停電　港媽無法提款買咳藥水獲便利店好心哥哥神救援
【好人好事】婦人心跳驟停昏迷倒下　韓國廚神白種元施CPR救回一命【附心肺復甦法步驟】
今日 12:27
【好人好事】婦人心跳驟停昏迷倒下　韓國廚神白種元施CPR救回一命【附心肺復甦法步驟】
健康問題 飛行服務隊 香港

最高瀏覽

【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度
【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度