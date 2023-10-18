【英勇救人】中年漢為尋失物游水遇溺　釣魚客衝浪男合力救人獲封「真英雄」

本周日（15日）珀麗灣碼頭附近石灘發生一宗中年男子遇溺案，幸被熱心市民及時發現，才成功得救；事隔兩日，救人片段亦在YouTube曝光。片中紀錄著打算出海尋找失物的事主，由游出海前與人閒聊，至疑因體力不支遇溺，最終被3名熱心男市民救上岸的過程。影片曝光後，不少網民讚揚參與拯救的市民為「真英雄」。

最新影片:

大約20分鐘片長的影片，一開始可見拍攝者正在岸上釣魚，期間與一名身穿白色籃球衫的中年男子閒聊，從而得知對方因早前划獨木舟時意外翻艇，正準備再次游出海，以尋找手機、銀包、身份證及魚鈎等個人物件。拍攝者當時已不禁於鏡頭後表示男子此舉十分危險，因「而家開始漲潮，等陣好大（水）流，好危險。」

其後拍攝者因魚獲無法拉出，於是亦打算划艇出海，從水中抽出漁獲時，他卻發現男子疑因體力不繼於大海中載浮載沉，更形容情況「佢好似唔多識郁㗎啦！」。片中可見遇溺男子面部浸在水中，儘管拍攝者多次高聲呼喊「老友、老友」，亦毫無反應。拍攝者於是立即趕緊將遇溺男子拉起，並將對方頭部擱在獨木舟上，以免在水中窒息。就在這時，拍攝者發現男子仍有呼吸，有感獨力難撐，於是大聲呼救。

慶幸，一名正在玩風滑浪的藍衣男子聞聲趕至，並馬上參與救人行動，將遇溺男子抬上衝浪板後，再與拍攝者2人合力把男子搬上岸。男子獲救上岸後，被調校成復原臥式。衝浪男其後為男子初步檢查，發現他仍有呼吸，但疑似肺部入水，仍未清醒。此時岸上一名橙衣男見狀亦上前協助，報警求助。遇溺男最後由消防員初步治理後，便被政府飛行服務隊救起，送往醫院接受進一步治療。據了解，他送院後恢復清醒，但情況嚴重，仍需留醫。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

片段曝光，大批網民均向片中3位有份救人的市民致敬：「香港真係好需要呢3位英雄」、「好人！好事！好市民！」、「向各位英雄致敬」、「難得有你們仗義相救 真是香港英雄 好人一世平安」，十分讚賞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣