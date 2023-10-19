【暖身食物】天氣急轉涼保暖必吃　營養師推介6種暖身食物

▲ 近日天氣轉涼，營養師推介6種暖身食物。

近日本港天氣轉涼，除了添衣，亦可以透過食物補暖。澳洲註冊營養師Jim Lau就推薦了6種暖身食物，幫助提升體溫及新陳代謝。

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澳洲註冊營養師Jim Lau昨日於Facebook專頁發文，分享6種有助提升體溫、抵禦寒冷的生熱食物，不妨試試。

1. 辣椒：辣椒中的辣椒素可以增加體溫，刺激人體新陳代謝，並提高能量消耗。

2. 薑：具有溫暖身體的性質，可以促進血液循環和新陳代謝。

3. 高蛋白類食物：例如雞胸肉、魚、豆類及堅果等，除了可以提供身體所需的能量外，同時還有助維持肌肉質量，進而提升代謝。

4. 綠茶：綠茶中的咖啡因和抗氧化劑能夠提高代謝率，增加脂肪氧化。

5. 全穀類食物：例如燕麥、全麥麵包和糙米，這些食物裡面富含纖維和複合碳水化合物，能夠為人體提供持久的能量，同時促進新陳代謝。

6. 豆類製品： 例如豆腐，裡面含有大量維他命B群，可以幫助身體釋出熱量。

內容獲「Nutrition Point」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣