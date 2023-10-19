【養生食材】黑豆補血養顔抗衰老　營養師解構7大益處【附2款簡易食譜】

▲ 營養師吳耀芬解構黑豆7大益處，推薦2款簡易食譜。

對素食者來說，豆類可是蛋白質的主要來源，黑豆也不例外，同等份量的黑豆含有的蛋白質比紅豆及鷹嘴豆還多！黑豆的營養價值豐富，含有大豆異黃酮、多酚、多種維他命及礦物質，包括鐵質和鈣質。

最新影片：

黑豆7大益處

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不得不說，黑豆的鐵質是眾多豆類之中含量最高的，比排第二的紅豆多出近一倍呢！但由於植物性鐵質較難被人體吸收，需要靠維他命C輔助來增加吸收率，因此食用黑豆的同時，要攝取足夠的維他命C，才能有效地吸收鐵質。

黑豆和其他豆類與別不同的地方是：黑豆皮含有花青素，是一種抗氧化物，雖然其含量不及藍莓、黑莓，但也令黑豆的抗氧化功效提升。

從中醫角度，黑豆具有補腎、補氣益血的功效。從西方營養學角度，黑豆含有豐富鐵質，可幫助人體造血，女士每逢月經過後或患有缺鐵性貧血的人士，可多吃黑豆來補充鐵質。黑豆所含的抗氧化物及維他命可以提高人體免疫系統，幫助皮膚更新及延緩衰老，具有一定的養顏功效。

近年有不少研究指出，大豆異黃酮可以幫助減輕女性更年期的不適，不過大家要留意，大豆異黃酮並不能夠取代因更年期而減少的女性荷爾蒙，因此進食黑豆對女士更年期的幫助未必太大。總括然而，黑豆是一種營養價值豐富的食物，大家可以多嘗試。

食譜一：燕麥黑豆漿

材料：

黑豆 1/2杯

即沖無糖燕麥 2湯匙

熱水 300毫升（按照想要的稠度調節水量）

蜂蜜 1茶匙

做法：

1. 將黑豆洗淨，用水浸一晚

2. 將黑豆蒸熟備用

3. 將所有材料放入攪拌機打爛攪勻即可

食譜二：海帶黑豆瘦肉湯

材料：

新鮮海帶 2碗

黑豆 1/2碗

瘦肉 半斤

薑 適量

蔥 適量

鹽 適量

做法：

1. 將黑豆洗淨，用水浸一晚

2. 瘦肉洗淨，切適當大小，氽水備用

3. 海帶洗淨，切件備用

4. 將所有材料加入水，大火煲滾後轉小火煲約一小時

5. 加鹽調味即可

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣