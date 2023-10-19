  • 26°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【養生食材】黑豆補血養顔抗衰老　營養師解構7大益處【附2款簡易食譜】

保健美顏 17:07 2023/10/19

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

營養師吳耀芬解構黑豆7大益處，推薦2款簡易食譜。

對素食者來說，豆類可是蛋白質的主要來源，黑豆也不例外，同等份量的黑豆含有的蛋白質比紅豆及鷹嘴豆還多！黑豆的營養價值豐富，含有大豆異黃酮、多酚、多種維他命及礦物質，包括鐵質和鈣質。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

黑豆7大益處

點擊圖片放大
+5
+4

不得不說，黑豆的鐵質是眾多豆類之中含量最高的，比排第二的紅豆多出近一倍呢！但由於植物性鐵質較難被人體吸收，需要靠維他命C輔助來增加吸收率，因此食用黑豆的同時，要攝取足夠的維他命C，才能有效地吸收鐵質。

黑豆和其他豆類與別不同的地方是：黑豆皮含有花青素，是一種抗氧化物，雖然其含量不及藍莓、黑莓，但也令黑豆的抗氧化功效提升。

從中醫角度，黑豆具有補腎、補氣益血的功效。從西方營養學角度，黑豆含有豐富鐵質，可幫助人體造血，女士每逢月經過後或患有缺鐵性貧血的人士，可多吃黑豆來補充鐵質。黑豆所含的抗氧化物及維他命可以提高人體免疫系統，幫助皮膚更新及延緩衰老，具有一定的養顏功效。

近年有不少研究指出，大豆異黃酮可以幫助減輕女性更年期的不適，不過大家要留意，大豆異黃酮並不能夠取代因更年期而減少的女性荷爾蒙，因此進食黑豆對女士更年期的幫助未必太大。總括然而，黑豆是一種營養價值豐富的食物，大家可以多嘗試。

食譜一：燕麥黑豆漿

材料：

  • 黑豆 1/2杯
  • 即沖無糖燕麥 2湯匙
  • 熱水 300毫升（按照想要的稠度調節水量）
  • 蜂蜜 1茶匙

做法：

1. 將黑豆洗淨，用水浸一晚

2. 將黑豆蒸熟備用

3. 將所有材料放入攪拌機打爛攪勻即可

食譜二：海帶黑豆瘦肉湯

材料：

  • 新鮮海帶 2碗
  • 黑豆 1/2碗
  • 瘦肉 半斤
  • 薑 適量
  • 蔥 適量
  • 鹽 適量

做法：

1. 將黑豆洗淨，用水浸一晚

2. 瘦肉洗淨，切適當大小，氽水備用

3. 海帶洗淨，切件備用

4. 將所有材料加入水，大火煲滾後轉小火煲約一小時

5. 加鹽調味即可

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

相關文章

【養生恩物】「平民燕窩」桃膠通便養顔　營養師推介2款簡易甜品食譜
16:59 2023/09/13
【養生恩物】「平民燕窩」桃膠通便養顔　營養師推介2款簡易甜品食譜
【養生食材】黑木耳補血降血壓4大好處　營養師推薦2款簡易食譜
15:52 2023/09/15
【養生食材】黑木耳補血降血壓4大好處　營養師推薦2款簡易食譜
【蔬菜營養】護眼抗氧化改善便秘　營養師解構番薯葉8大神奇功效
16:27 2023/10/18
【蔬菜營養】護眼抗氧化改善便秘　營養師解構番薯葉8大神奇功效

你可能感興趣

【養生恩物】「平民燕窩」桃膠通便養顔　營養師推介2款簡易甜品食譜
16:59 2023/09/13
【養生恩物】「平民燕窩」桃膠通便養顔　營養師推介2款簡易甜品食譜
【養生食材】黑木耳補血降血壓4大好處　營養師推薦2款簡易食譜
15:52 2023/09/15
【養生食材】黑木耳補血降血壓4大好處　營養師推薦2款簡易食譜
【蔬菜營養】護眼抗氧化改善便秘　營養師解構番薯葉8大神奇功效
16:27 2023/10/18
【蔬菜營養】護眼抗氧化改善便秘　營養師解構番薯葉8大神奇功效
健康問題 養生 鈣質 蛋白質 食譜