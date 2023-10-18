【杭州亞殘運】港隊代表團啟程　98名運動員出戰11項目

▲ 杭州 2022 亞洲殘疾人運動會中國香港代表團出發前往杭州。（大會圖片）

港隊在杭州亞運取得佳績，而杭州亞洲殘疾人運動會將於年本周日（22日）揭幕，中國香港代表團大部分運動員，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、賽艇及輪椅網球隊成員，今天（18 日）啟程前往杭州。

中國香港代表團團長陸子聰博士致辭時表示，運動員積極備戰已久，蓄勢待發，期待他們在比賽場上表現出奮力拼搏的精神，為港增光。他指，賽事將首次於港台電視直播，希望市民一起支持港隊。

羽毛球港隊成員朱文佳和乒乓球成員王婷莛將擔任亞殘運開幕禮持旗手。朱文佳是香港殘羽球代表隊成員，於雅加達2018亞殘運中，奪得 SS6 級男子單打金牌。他說，將在今屆亞殘運首次兼三項賽事，希望能為港增光，並感謝中國香港殘疾人奧委會給予機會擔任持旗手，為今次出戰杭州增添多一重意義。

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另一位持旗手王婷莛，是首次參加亞殘運，她指十分感激教練指導，將全力爭取佳績，亦感謝有機會擔任持旗手，在比賽多一分力量。

杭州 2022 亞殘運將於10 月 22 日至 28 日舉行，中國香港代表團出戰11項運動項目，派出 98 名運動員參加亞殘運，整個代表團由 176 人組成，陣容鼎盛。

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責任編輯：吳雋妍