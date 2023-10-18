【香港亞洲電影節】鍾雪瑩吳冰執導演筒拍宣傳片　蘇致豪游學修助陣演出

第20屆香港亞洲電影節（HKAFF）大使鍾雪瑩及吳冰為HKAFF獻出多個事業上的第一次，除是首次擔任電影節大使外，二人更獲HKAFF邀請首嘗執起導演筒滋味，分別拍攝以HKAFF為主題的短片，以影像方式與影迷交流，二人更參演對方拍攝的影片互相支持。

當中，鍾雪瑩更是第一次成為導演，而吳冰則是第一次執導在大銀幕放映的影片，兩段影片均會於電影節期內在戲院大銀幕播放。

至於鍾雪瑩挑戰自導自演，執導的影片片長約分半鐘，於影迷聚集地百老匯電影中心正門取景，場境與劇情皆引起影迷共鳴。

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蘇致豪演謎之男子

故事講述鍾雪瑩飾演的女孩在戲院外默默地等，遇上由蘇致豪飾演的謎之POLO男子。鍾雪瑩說：「以前都有喺電影節排隊撲飛嘅經驗，有一啲電影周邊產品至今都覺得要一直收藏住，有機會拍攝一條短片就聯想起其他志同道合嘅人物。」

她續指：「難忘嘅係可以喺百老匯電影中心嗰度留好長嘅時間拍攝，拍拍下亦有唔少影迷為咗攞最新的宣傳單張前來，原來無論散場嘅觀眾定係收藏家，抵達電影院嘅每一個人都會滿載而歸。」

游學修演吳冰短片



而吳冰則以默劇形式，拍攝一條近一分鐘的短片。故事講述圓桌上吳冰和游學修進行光影競賽，而另一位HKAFF大使鍾雪瑩飾演裁判的角色。

吳冰分享她創作的心路歷程：「這次拍攝香港亞洲電影節宣傳片，是想認真帶出訊息之餘也保留一點幽默成份，所以睡前在床上想出來的小故事。故事是想勸喻大家不要看盜版電影，鼓勵人親身入場支持本土電影。」

所邀演員有意思

她更透露，二人在邀請演員演出上，亦有其用意：「演員方面，因豪哥、許賢和修哥是2021的香港亞洲電影節大使，而鍾雪找了豪哥做演員，所以我便找了修哥，我在想或許會有傳承的效果，修哥在未知劇本前已一口答應，最後也非常適合角色，十分感謝！」

提到拍攝上的趣事，吳冰笑言與她的畫風有關：「比較深刻是讀書以後也沒畫過story board，所以有點生疏，然而用了”抽象”的畫風，心裏想着『只要攝影師明白就可以了』，拍攝期間，他們看着其中一格story board，問我：『這個Shot是不是要鍾雪站在這裡？』我說：『不是，這是爆谷，不是鍾雪。』他們以為我畫的爆谷是鍾雪的企位。」

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