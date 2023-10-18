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【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】

娛樂 19:01 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 新聞女王 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

羅毓儀在《羅密歐與祝英台》頗為搶鏡。

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》內，羅毓儀（Yuki）飾演與茱麗葉（游嘉欣飾）形影不離的麗花頗受注目，在昨晚（10月17日）的《羅密歐與祝英台》，Yuki更以少女居家睡衣Look登場，獲不少網民直指可愛又靚女，並謂希望Yuki假以時日可升呢女一。

其實游嘉欣今年23歲、羅毓儀則27歲，不過天生童顏的Yuki，外表比游嘉欣更細，不愧是逆齡女神。她曾分享減齡要訣：「只要保持貪玩的心態，心境年輕，人自然就會後生。」

【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場　游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契

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與男友情侶檔演出

在2019年讀第30期TVB電視藝員訓練班而入行Yuki是才女一名，曾用筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》。

此外，她有開個人YouTube頻道，略懂日語的她更在頻道翻唱日語歌，此外她亦有組成業餘樂隊MochiIce，並擔任結他手，男友則為鼓手，與男友常情侶檔演出。

《羅密歐與祝英台》

不只在演藝方面有天份，Yuki讀書成績也不錯。她在2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，而且在大學3年級時，曾到維也納大學當交流生。

大學畢業後，Yuki曾到中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位），不過因為她從小對演戲有濃厚興趣，因此決定報名讀訓練班入行。

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訓練班畢業到今約4年，演出機會不斷，參與多部劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《青春不要臉》、《食腦喪B》、《愛上我的衰神》、《靈戲逼人》等。

去年，她憑在台慶劇《下流上車族》演車蔓蔓令人氣急升，並憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「最佳女配角」最後五強及「最受歡迎電視女角色」，同時入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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