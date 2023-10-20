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【怪獸家長】港媽安排孩子讀兩間幼稚園再私補 網民：媽媽不如每日返兩份工

育兒經 13:16 2023/10/20

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媽媽計劃為孩子報讀兩間幼稚園。

「望子成龍、望女成鳳」是不少家長的心願，希望自小為仔女打好學習的基礎，贏在起跑線上。9月至12月報讀幼稚園及入學面試時間，不少家長都為子女入讀心儀的幼稚園而努力。有港媽日前在Facebook群組「香港幼兒園幼稚園情報分享交流組」發帖，指自己打算安排孩子入讀兩間幼稚園，放學後私人補習，但她憂心會否為小朋友帶來負面影響，結果引起網民熱議。

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【TOPick一分鐘】新手媽媽的心聲　仙樂都最期待女兒上幼稚園

該名虎媽匿名發文求教，指自己計劃安排孩子讀兩間幼稚園，上午讀津貼幼稚園，下午讀私立幼稚園，再安排小朋友上課餘補習，以增强英文能力。

一間AM（上午校），一間PM（下午校），一津（津貼幼稚園）一私（私立幼稚園）。可能會太攰，或者大家教啲嘢都唔同，難適應。但係心水兩間都係學術型，津貼係迦南，不過英文唔夠好，所以想報多間私幼搭夠。

虎媽也表示，擔心孩子會難以適應兩間幼稚園，因此上網請教其他媽媽們的意見，結果引發很多人熱議。有網民不留情批評港媽是怪獸家長，強調小朋友的童年是無價，不應過度催谷，用學習來塞滿他們的時間：「媽媽不如都試吓每日返兩份工，再要返 part-time，仲話要外補。」、「如果我係呢個小朋友，絕對會活到懷疑人生! 」、「唔想湊仔，唔想教，陪佢玩，唔想煩，但又要佢考第一，讀大學，做醫生做律師，唔好生啦! 你會開心啲! 」

亦有網民表示，虎媽的過案在香港並不罕見，只是要體會小朋友生活及感受，並指有小朋友返兩間幼稚園，但不覺得辛苦。「我有個朋友真係咁樣做，小朋友早上返國際幼稚園，下午返傳統幼稚園，我都有問個朋友，小朋友唔辛苦咩? 佢答唔覺。」、「早幾年前，係有呢種媽媽報兩間，主要唔係為小朋友，而係唔想大半日湊小朋友，搞到小孩無乜休息，又何必呢!」

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