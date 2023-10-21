【怪獸家長】家長顧及面子拒SEN兒子轉讀特殊班 老師心痛：後果都是由孩子承擔
教育 11:00 2023/10/21
教育子女，應該是因材施教。馬來西亞一名老師，發現班上有個小朋友有讀書障礙問題，他向學生家長反映並建議入特殊班級學習，豈料家長為了自己面子，拒絕讓孩子進入特殊教育班導致學習成績遠落後於他人。
綜合馬來西亞傳媒報道，該名小學三年級學生男童專注力不足，課堂上從不參與互動，對課堂上的科目未能掌握，即使只是照抄老師書寫的内容也無法做到。不但學習比較辛苦，而且成績遠遠落後於其他同學。
馬來西亞網紅老師莫哈末法德里透過評估，確實得知學生有學習障礙後，轉告了家長並提出建議，希望家長能安排子女到特殊學習班補底，但家長礙於自己的面子，不願意標籤子女，拒絕了建議。
莫哈末法德里對家長為了面子忽視子女需要感到憤怒，他奉勸家長要留意子女的學習狀況，若有發現任何可疑的變化應立即尋求幫助。究竟如何識別小朋友是否有讀寫障礙呢？
如何識別讀寫障礙？
根據香港特殊學習困難研究小組網頁的資料，要識別哪些學童有讀寫障礙，家長和教育工作者需要特別留意學童的表現。有讀寫障礙幼童的學前表現如下：
- 語言發展的指標
1. 未能牢記已認識的物件名稱
2. 較遲才能用完整語句表達意思
3. 語音能力弱，如不能識別押韻字
4. 不能牢記童謠
- 非語言的指標
1. 學習穿著衣物鞋襪有困難
2. 喜歡聆聽故事多於閱讀故事書
3. 不能專心
4. 用雙手拍出節奏時感到困難
5. 時常跌倒和碰撞物件
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