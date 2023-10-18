【大灣區】中大與深圳分校推航天科學及地球信息學雙主修課程　料帶動創科發展

▲ 中大宣布與中大深圳分校合辦「航天科學與地球信息學雙主修」跨學科課程。（黃建輝攝）

中大宣布與中大深圳分校合辦「航天科學與地球信息學雙主修」跨學科課程，學生須在兩地校園各修讀2年，涉及衛星及航天技術、遙感等專業知識。課程最快於明年9月推出，每校設20至25個學額，期間學生須參加大灣區及亞洲考察。中大表示，航天領域牽涉的科技範疇非常多，有助帶動創科發展；畢業生將獲更多機會在航天機構進一步深造及發展。

「航天科學與地球信息學雙主修」新課程計劃在2024至25學年推出，中大及中大（深圳）每年各設20至25學額，本港同時透過聯招及非聯招收生。中大指課程收生以文憑試最佳5科計算，錄取分數約為25分。

學生將以航天科學與地球信息學為第一主修，並可選中大或中大（深圳）開設的9個工程或科學課程為另一主修；課程設學分互認制度，兩校學生滿足要求後，將獲頒中大畢業證書。

課程期間，學生須上下學期輪流到香港沙田及深圳校園上課；首兩年暑假更須分別赴大灣區及亞洲實地考察。中大副校長（教育）潘偉賢表示，課程引領學生用不同方法探討外太空，了解其與地球環境之間的相互作用，並掌握衛星及航天技術、遙感及地理空間信息分析等專業知識及技術，以監測環境及氣候變化。

▲ 中大副校長（教育）潘偉賢。（黃建輝攝）

本港近年重視科技發展，潘偉賢表示，航天及地球信息學領域牽涉的科技範疇非常多，有助帶動各方面創科發展，「包括投考太空人、冀獲機會受訓，相信能吸引年青人（報讀）。」

中大（深圳）協理副校長（教育）蔡小強表示，中國航天技術處於世界領先水平，尤其是載人航天、深空探測方面，「同學畢業後會獲得更多機會在航天相關企業發展，優秀同學甚至可以直接到航天機構進一步深造。」他亦期望讓學生參加不同大灣區體驗訪問及科研項目，幫助日後就業及發展。

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記者：梁凱婷