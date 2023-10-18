【大學收生】中大稱上調非本地生學額不影響本地生升學　反而助學生認識不同文化

▲ 中大入學及學生資助處長王家徹亦表示，非本地學額與本地學額分開計算，因此提高非本地生限額不會影響本地學生升學機會。（黃建輝攝）

據悉，政府將於《施政報告》提出將八間資助大學非本地生限額，由資助學額20%增至40%。中大副校長（教育）潘偉賢表示，完全有能力配合相關要求，並認為招收更多國際生、推動大學國際化對本地學生有好處，有助打通不同地方的市場，並非「搶學位」。不過，她強調大學在照顧國際生的同時，不會犧牲本地學生利益。

中大入學及學生資助處長王家徹亦表示，非本地學額與本地學額分開計算，因此提高非本地生限額不會影響本地學生升學機會，並強調大學會「擇優而錄」，招收能力高、達到標準的學生。不過，他承諾未來會視控制師生比例為「使命與責任」，一方面不希望影響院校水平評審，另一方面稱大學重視教學、師生之間課室內外的交流。

王家徹又透露，今年約310人經內地高考入讀中大，目前非本地生佔整體學生約2成，希望政府提供更多資源，將香港發展為國際教育中心，形容屬「長遠目的」、「大產業」，認為在多元背景下，有助學生認識不同文化及角度。

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記者：梁凱婷