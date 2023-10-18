【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場 設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】
社會 22:31 2023/10/18
新世界維港泳將於11月12日舉行，為呼應今年主題「躍在維港 海量快樂」，新世界將與富通保險合辦全港首個海上遊樂場，在大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施。
「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」將於星光大道以東的尖沙咀海濱花園舉行，兩艘大型船隻將泊於岸邊，船上提供六項娛樂設施。
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六項遊樂設施包括
- 「海岸滾輪」
- 「相躍彈床」
- 「快樂#PowerUp『抱抱』池」
- 「巨型浮波」
- 「無邊鞦韆」
- 「巨型飛天泳手」汽球裝置
遊樂場將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加，現場不設Walk in。
報名則於即日起，在新世界維港泳網站接受市民免費登記，至10月29日晚上11時59分截止，年滿6歲及身高達1米或以上人士即可參與。如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場。
由於名額有限，如登記人數超出限額，主辦單位將以抽籤形式決定參加者單。大會將於11月6日（星期一）前，以電郵方式通知獲抽中的人士。獲抽中的參加者可與一名親友到場，於其所屬時段參與活動。
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記者：陳梓蔚