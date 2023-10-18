  • 25°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 23:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 新聞女王 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場　設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】

社會 22:31 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 新聞女王 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（新世界圖片）

新世界維港泳將於11月12日舉行，為呼應今年主題「躍在維港  海量快樂」，新世界將與富通保險合辦全港首個海上遊樂場，在大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施。

「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」將於星光大道以東的尖沙咀海濱花園舉行，兩艘大型船隻將泊於岸邊，船上提供六項娛樂設施。

點擊圖片放大
+3
+2

六項遊樂設施包括

  • 「海岸滾輪」
  • 「相躍彈床」
  • 「快樂#PowerUp『抱抱』池」
  • 「巨型浮波」
  • 「無邊鞦韆」
  • 「巨型飛天泳手」汽球裝置

遊樂場將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加，現場不設Walk in。

報名則於即日起，在新世界維港泳網站接受市民免費登記，至10月29日晚上11時59分截止，年滿6歲及身高達1米或以上人士即可參與。如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場。

由於名額有限，如登記人數超出限額，主辦單位將以抽籤形式決定參加者單。大會將於11月6日（星期一）前，以電郵方式通知獲抽中的人士。獲抽中的參加者可與一名親友到場，於其所屬時段參與活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
19:56 2023/08/28
【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
【旅遊業】新世界與香港迪士尼合作　冀將大嶼山轉型為國際旅遊娛樂產業園
17:19 2023/09/07
【旅遊業】新世界與香港迪士尼合作　冀將大嶼山轉型為國際旅遊娛樂產業園
【保健】新世界與AIA中環合辦養生中心　每年保費78萬才可享用【附服務詳情】
22:06 2023/09/28
【保健】新世界與AIA中環合辦養生中心　每年保費78萬才可享用【附服務詳情】

你可能感興趣

【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
19:56 2023/08/28
【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
【旅遊業】新世界與香港迪士尼合作　冀將大嶼山轉型為國際旅遊娛樂產業園
17:19 2023/09/07
【旅遊業】新世界與香港迪士尼合作　冀將大嶼山轉型為國際旅遊娛樂產業園
【保健】新世界與AIA中環合辦養生中心　每年保費78萬才可享用【附服務詳情】
22:06 2023/09/28
【保健】新世界與AIA中環合辦養生中心　每年保費78萬才可享用【附服務詳情】
著數優惠 富通保險 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度
【天氣報告】熱帶風暴三巴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度