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同性緋聞丨鍾欣潼晒與皇甫聖華面貼面合照　表現親密疑公開戀情？

娛樂 10:13 2023/10/19

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究竟係咩關係？

女星鍾欣潼（阿嬌）自2019年與賴弘國離婚後，感情生活一直未有着落，令大批粉絲關注其感情狀況。

不過阿嬌近日被內地媒體拍到她與一名中性打扮的女子有親密的互動，對方的樣子更酷似她的舊愛陳冠希，難怪網民更以「女版陳冠希」形容對方。及後，大家「偵探」上身，查得阿嬌這名密友叫皇甫聖華。

【女子監獄】鍾欣潼一改形象欺凌周秀娜　李彩華演大家姐霸氣外露

 

晒親密合照

今日（19日）零晨時分，阿嬌在社交網大晒與皇甫聖華合照，相中二人面貼面，非常親密，阿嬌留言表示「Happy Birthday」
帖文一出，隨即引起不少網民留言更問阿嬌是否想宣布戀情，更有人問她與皇甫聖華是甚麼關係，令大家也十分好奇。

二人關係匪淺。

關係成謎

其實阿嬌與皇甫聖華在今年6月已傳出緋聞，二人不但結伴到布吉旅行，又戴同款的手鈪，之後她們出外時被發現舉止十分親密，皇甫聖華離開時更親了阿嬌臉頰一下，關係十分曖昧。

原來皇甫聖華大有來頭，今年33歲的她是內地網紅，在微博擁有228萬粉絲，有指她家境富裕，平時亦在社交平台大晒奢華生活，更與同是出身富裕家庭的周揚青十分老友，故有網民估計是周揚青介紹皇甫聖華予阿嬌認識。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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