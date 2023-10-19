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【施政報告2023】消息指政府考慮派錢谷生B 調查：養大孩子到畢業要600萬

育兒經 10:20 2023/10/19

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面對生育訊屢創新低，政府真係要諗諗計，有消息指政府考慮派錢谷生B。

新一份施政報告下周三公布，有消息指政府考慮派錢谷生B，向每名初生嬰獲派2萬，父母其中一人是香港永久居民便符合資格。不過早前有調查顯示，養大孩子到畢業至少要600萬元。

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近年經常都聽到「冇錢唔好生仔啦！」，恒生銀行早前公佈一項調查，以問卷方式訪問了630名持有100萬元或以上流動資產的人士，年齡由30至64歲，內容關於育兒及退休規劃的理財意見。

調查結果顯示，已為人父母的受訪者中，普遍願意為家庭作出全方位的承擔，當中79%父母表示顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們畢業，有工作可經濟獨立，並表示每年要花費28.4萬元養育一個小孩，根據統計，計及通脹，要養育一個小孩至22歲經濟獨立，合共逾600萬元，較2006年的400萬元升55%。

調查又發現，有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備。另外，有超過6成人表示顧慮自己年老後沒有足夠的儲蓄應付醫療費用。綜合受訪者意見，受訪者認為他們退休後的年度開支需要27.6萬元，才能應付生活及醫療支岀。

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責任編輯︰王明芳 

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