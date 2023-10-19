【育兒爭議】被揭帶孩子山林狩獵生食黃麂肝 網紅7孩媽下場曝光

▲ 7寶媽曾爆出懷孕8個月爬山受傷，連累同行幫忙的山友骨折。(網上圖片)

台灣網紅7寶媽再起爭議，繼懷孕登百岳山、背著毫無防護的BB滑雪，日前被網民揭發又帶著孩子參加山林狩獵活動，生食獵人捕殺的山羌(又名黃麂)肝，大讚美味之餘，更餵孩子一同進食。高雄社會局表示，確認夫婦倆再度違反兒少法，或加重處分至各12小時的親職教育輔導課程，據悉，兩人坦承不諱，辦稱「當時沒想那麼多」。

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有民眾早前在社交媒體Facebook社團發文，指控高雄網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的7寶媽Sydney，兩年前曾帶著不到12歲的幼兒參加山林活動，當時隨行獵人獵殺一隻小山羌，並取出其肝臟，Sydney馬上接過生食品嚐，大讚「味道很美味，像魚生片」，更餵同孩子進食，也在有小孩照片下方寫「從沒想過吃山羌的生肝！真的太特別太有趣，而且好好吃！」整個過程更指成影片，於其個人社交平台發布，事後該帖文被網友發現，惹起網友在其粉絲專頁質疑，惟留言紛紛被刪，及後整篇帖文更被刪除。

經營「林叨囝仔The Lins'Kids」粉絲專頁的網紅七寶媽Sydney 主張自學，其丈夫經營獸醫院，她常呼籲大眾保護野生動物，但先前曾爆出懷孕8個月爬山受傷，連累同行幫忙的山友骨折、將未穿護具的小孩揹在胸前滑雪，被罰參加親職輔導班等爭議事件，如今又被爆料帶孩子參加狩獵活動，網友質疑，讓不到12歲的孩子目睹宰殺過程，「這樣的自學品質可謂最糟糕的大自然環境、生命教育」，除了畫面衝擊之外，觀賞注目生命逝去，更多是對生命的不尊重。

此外，山羌雖然不是保育類動物，但仍受野保法保護，一般人不得隨意獵殺食用。 爆料網友稱，野生動物多少都帶有未知的寄生蟲及病菌，除了自己少食，更不應鼓勵或強迫孩子食用。

對此，高雄市社會局認定讓孩子參與狩獵活動，處於易發生危險或傷害的環境，依《兒少法》裁罰4小時至50小時親職教育輔導課程，鑑於上次裁罰各8小時的親職教育輔導課程，這次或加重處分到各12個小時。若拒不接受的話，將處3000元以上、3萬元以下罰金。至於生食部分，屬不適當照顧行為，列入個案輔導。

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責任編輯︰王明芳