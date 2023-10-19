【食不安心】葵芳酒樓食酸菜魚　食完驚見魚頭有生猛活蛆蟲

▲ 葵芳酒樓食酸菜魚，港男食完驚見魚頭有生猛活蛆蟲。

出外用膳，最好要「金睛火眼」！有港男網上訴說自己的嚇人經歷，指日前於葵芳一間酒樓與友人用晚膳，期間叫了一碟酸菜魚，惟他們食畢魚身，才驚見有一條活生生的蛆蟲不斷在魚頭位置爬行，畫面相當嘔心。

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港男於Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」發文指，於上星期日(15日)與友人於葵芳新都會一間酒樓食晚飯並叫了一個套餐，其中酸菜魚便是其中一碟菜式，並以「湯上，熱食，下面有3粒蠟燭熱住」形式上菜。他指已炸好的魚頭魚尾分別放在一頭一尾，中間位置為已切好的魚片，他指眾人食完酸菜魚片後，才發現有活蛆蟲於炸魚頭上爬行。

直到我地食晒，吹水時，有人見到個頭有d野郁下郁下，咁先發現有蟲...

港男於是馬上將有關影片拍下，並上載網上，儘管飽受驚嚇，他又留言慶幸當晚「無人好魚頭」，又好奇蛆蟲生命力為何可以如此頑強?

炸到咁都唔死?

▲ 生生的蛆蟲不斷在魚頭位置爬行。(影片截圖)

影片曝光後，不少網民留言直呼嘔心「好恐怖」，有人懷疑蛆蟲之所以能夠生存，是因魚頭「炸完放咗好耐, 放到生蛆」、「重用再重用，重衰過上去食」...

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幼蟲進入人體可形成「蠅蛆病」

根據衛生防護中心資料，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病。蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

蠅蛆鑽入宿主的身體組織及其進食行為，會對宿主的身體組織造成嚴重損害，感染部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛，導致器官機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣