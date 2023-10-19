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The Woman in Me丨Britney Spears下周推出回憶錄　自爆曾為Justin Timberlake墮胎

娛樂 11:21 2023/10/19

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Britney Spears自爆為Justin Timberlake墮胎。

一直被傳精神狀態不穩的美國女歌手Britney Spears，下周二（10月24日）將推出回憶錄《The Woman in Me》。近日她接受媒體訪問，自揭當年與美國男歌手Justin Timberlake拍拖時，曾為對方墮胎。

Britney Spears回憶錄《The Woman in Me》將於下周二推出。

她接受外媒雜誌《People》訪問，公開多段自傳的內容。最令人關注的是，她於1999年與Justin Timberlake相戀，可惜二人僅拍拖3年，最終2002年分手收場。

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被迫墮胎

Britney Spears大爆約2000年曾為Justin Timberlake墮胎，二人當年只有19歲，實在太年輕成為父母，最終在雙方同意情況下，忍痛作出決定。

她直言從小受家庭及宗教觀念影響，被教育不應墮胎，但知道對方不想要小孩而被迫墮胎，她表示自己深愛著Justin：「我對懷孕感驚喜，並不是悲劇，因為我非常愛Justin，我一直期待我們有一個家庭，只是這比我預期的早了很多。」她還在書中寫道：「我非常確定他不想做爸爸...」

其後，Britney Spears推出歌曲《Everytime》，令人猜測歌曲關於舊愛Justin，如今讓人聯想可能與墮胎的小孩有關。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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