【港大研究】「事後丸」配合1種藥服用　避孕成功率由63％增至95％

▲ 「事後丸」配合1種藥服用，避孕成功率由63％增至95％。

不少女性會選擇服用避孕藥進行避孕。近日，香港大學醫學院一項研究發現，若在服用口服緊急避孕藥（俗稱「事後丸」）時，同時服用一種常用於治療關節炎的消炎止痛藥，可提升避孕成功率逾9成。

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港大醫學院、家計會及瑞典卡羅林斯卡醫學院組成的研究團隊，進行全球首個隨機、安慰劑對照試驗，在服用左炔諾孕酮緊急避孕丸時，配合使用吡羅昔康（piroxicam）—— 一種常用於治療關節炎的長效非類固醇消炎止痛藥，以阻止體內前列腺素產生。

研究結果顯示，一組服用該種新的混合治療配方的418名女性中，只有1人懷孕；另一組服用左炔諾孕酮緊急避孕丸配合安慰劑的418名女性中，則有7人懷孕。

結論是，單獨使用左炔諾孕酮口服緊急避孕藥成功率為63.4%，而使用吡羅昔康與左炔諾孕酮的混合治療的避孕效果成功率竟提高至94.7%。而兩種方案的不良反應發生率，包括月經出血模式的影響及胃痛等，都沒有顯著差異。

▲ 口服緊急避孕藥與一種常用於治療關節炎的消炎止痛藥同時服用時，避孕成功率可由63%增至95%。（圖片來源：香港大學）

此研究的首席研究員、港大醫學院李幸奐醫生表示，這是首個研究顯示，左炔諾孕酮緊急避孕丸與吡羅昔康（一種容易獲得的藥物）同時服用，較單獨使用左炔諾孕酮的預防懷孕成功率更高。

我們希望這些發現將引導進一步的研究，並最終改變有關臨床指引，為世界各地的婦女帶來更有效的緊急避孕方法。

共同研究員、家計會羅善清醫生指出，左炔諾孕酮緊急避孕丸早於2002年已在香港註冊，並一直安全地沿用至今。在本港，緊急避孕藥必須在醫療監察下使用，由醫護人員視乎個別個案評估最適合的緊急避孕方法。

尋求緊急避孕的婦女應獲得避孕輔導，幫助她們明白緊急避孕不能取代常規避孕方法，並鼓勵她們正確使用常規避孕方法。由於緊急避孕仍然有機會失敗，覆診十分重要。此外，左炔諾孕酮緊急避孕丸必須於沒有防護的性行為後72小時內服用，越早服用效用越高。

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責任編輯：羅嘉欣