【破產呈請】于品海遭入稟呈請破產　高院12.19進行破產聆訊

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《香港01》創辦人于品海遭建銀國際海外有限公司入稟高等法院呈請破產，根據司法機構網頁顯示，破產聆訊定於12月19日於高等法院進行。

呈請人建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海；入稟文件未有顯示詳細內容。

根據早前入稟狀顯示，建銀國際海外有限公司曾於2022年6月入稟高院，指於2021年3月24日未獲如期獲一間BVI公司支付到期價格逾3.8億元債券，只獲分批支付約3,700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併被入稟追討。

另外，于品海旗下、本地網媒《香港01》母公司南海控股 （00680）日前發公告指，接獲聯交所函件，告知上市委員會已於上周四（12日）根據上市規則第6.01A （1）條的規定，決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為10月30日，及其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消。南海控股表示，不會就上市地位決定申請覆核。

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記者：林育慧