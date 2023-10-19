【香港腳】女子脫襪後1個動作竟致肺炎　真菌感染咳足2個月狂流鼻血

▲ 女子脫襪後1個動作竟致肺炎，真菌感染咳足2個月狂流鼻血。（iStock圖片）

不少人都有奇怪癖好，內地一名女子日前出現嚴重咳嗽的症狀，求醫後確診真菌性肺炎，經過足足3個月的服藥治療，病情才得以控制。原來她平時脫下襪子後都習慣性聞一聞，沒想到卻因而惹禍上身。

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根據內媒報道，事主在網上分享染病經過，指幾個月前出現咳嗽症狀，連續多晚咳到眼睛充血、流鼻血，無法入睡，最初以為只是新冠後遺症。第一次求診時，醫生判斷為支氣管炎，惟服用藥物後症狀未有緩解。

其後，事主再度入院治療，經檢查後確診為真菌感染肺炎。原來她年少時起便患有腳氣（又稱足癬、香港腳），一直未有妥善治療，加上她平時習慣將脫下的襪子聞一下，醫生認為這個習慣可能是感染該病的原因。

事主透露，咳嗽症狀持續了2個月，經過3個月服藥治療後，病情才得到控制。她以自身經歷呼籲大眾，不要再聞襪子。

醫生：真菌可經鼻腔進入肺部

南京市第一醫院急診科醫學主任秦海東表示，穿過的襪子不但帶有汗水，還有乳酸及尿素、金黃色葡萄球菌、老舊角質等。部分人本身患有真菌感染所致的足癬，他們的襪子和鞋更有利真菌進一步繁殖。

他續指，聞附帶真菌的襪子，真菌有可能經口腔、鼻腔而進入下呼吸道如肺部。如身體免疫功能低下。有可能導致真菌感染加重，造成真菌性肺炎等問題。

秦海東提醒，要改善腳氣，應保持良好的衛生習慣，每天更換襪子，洗過的襪子可放在陽光下曬乾。

香港腳症狀

本港皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問時表示，香港腳最常見的病徵包括第4隻腳趾腳脫皮、腳部痕癢、容易潮濕糜爛、皮膚發紅，嚴重者會出現水泡、傷口及潰瘍等。另外，有部份患者的腳跟皮膚會異常增厚角化，但患處不痛不癢、沒有異味，只是腳底有厚繭，容易脫皮，可能會蔓延至腳背。

如果未能妥善治療，香港腳的症狀可能會惡化，導致真菌的感染範圍擴大，蔓延至身體其他方，從而引致股溝癬、體癬、灰甲等問題。此外，若香港腳受到繼發性皮膚細菌感染，水泡可能會轉成膿疱，嚴重時更會導致蜂窩性組織炎。

預防香港腳

由於香港夏天炎熱潮濕，特別容易令真菌滋生，因此香港腳在本地十分普遍。如要預防香港腳，可以參考以下5個方法：

避免穿不透氣的鞋，例如膠鞋；如果鞋子因為下雨弄濕，一定要風乾及晾乾才可以再穿，因此最好有兩雙以上鞋子替換，鞋子宜放在通風處避免生真菌。

建議穿純棉或會吸腳汗的襪子，並且每天更換及清洗。

可用止汗劑於容易出腳汗人士，改善出汗所引起的潮濕。

每天清潔雙腳，洗完澡除用毛巾擦過，可用風筒吹乾，保持足部及趾間乾爽。

不與他人共穿鞋子，買鞋時，勿以赤腳試穿鞋，避免感染。盡量避免在公共泳池、健身室、更衣室赤腳走路、避免穿公共拖鞋。

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責任編輯：羅嘉欣