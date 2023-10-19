【拖欠薪金】愉園及前班主涉拖欠球員薪金被票控　案件押後11月中待再磋商控罪

▲ 愉園前班主陳志實今到庭應訊。（陳曉欣攝）

香港老牌球會愉園前班主陳志實，涉拖欠球員等共10人薪金，陳與其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控沒有在到期日內付給工資及沒有在僱傭合約完成時支付工資等共48項傳票控罪，案件今（19日）於觀塘裁判法院再提訊。辯方表示已去信控方磋商控罪，控方需時考慮證據，故申請押後案件至11月16日獲批。

被告為陳志實及愉園足球俱樂部有限公司，代表律師今於庭上表示，早前已去信控方磋商控罪，但控方指需時考慮所涉信件及證據，遂申請押後。暫委裁判官張浚軒將案件押後至11月16日再訊。

陳以愉園足球俱樂部的董事身份應訊，被控共24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

作為僱主的愉園足球俱樂部亦被控24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資及9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

陳及愉園各自涉及的15項欠薪控罪指，2名被告涉拖欠許家銓、譚德鏗、黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾志孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael及余嘉瑋共10人的工資或合約款項，金額介乎2.56萬至15.96萬元，所涉日期為2020年12月1日至2021年6月30日。餘下控罪指，勞資審裁處曾頒布判令，要求兩被告向9人支付共約120萬元款項。

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記者：陳曉欣