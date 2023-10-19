【婆媳關係】新抱懷孕4個月流產永不孕 丈夫CCTV驚揭母恐怖惡行崩潰

▲ 惡毒奶奶倒油在樓梯，導致媳婦懷孕4個月流產。(iStock圖片)

「凡走過必留下痕跡」，所作的壞事心總有一天被發現。台灣有女網友近日在網上發文，稱自己懷孕4個月不幸流產，更被奶奶惡言惡語咒罵，結果老公突然對奶奶開口：「你應不知我家有裝監視器吧」，揭發殘酷不堪的真相。

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該名女網民在facebook群組「「毒菇九賤婆媳討論區」發帖，表示已容忍奶奶3年，惟剛剛忍不住對奶奶發火。帖主稱，一直以來不受奶奶喜歡，早就和老公搬出去自住，結婚後亦甚少回婆家，不想看人臉色，更不想被人笑「不能生」。

直到今年一次與丈夫外出旅遊，回來後發現懷有身孕，丈夫擔心其一個人在家安全，於是找來外父、外母到家中照顧，家中亦安裝監視器防意外。懷胎4個月樓主某日從家中樓梯不慎摔下，不僅胎兒不保流產，更摔得腦震盪。在醫院期間，奶奶更一直以難聽的說話惡罵新抱和親家。

不過卻意外揭發殘酷的真相，原來當天奶奶趁樓主父母外出時，從老爺拿了樓主家的鎖匙，於是有機會讓樓主失去孩子，她就會離開，

豈料家中早已裝CCTV，拍到她倒油在樓梯的畫面，當丈夫跟奶奶說，

你應該不知道我家有裝監視器吧，這樣我上班的時候，才知道我老婆安不安全！

奶奶瞬間閉咀訝異。從此她與老公再也不回婆家，亦搬離現有住處。

然而事情並未結束，樓主原以為奶奶東窗事發後會有所收斂，結果卻在親戚間四處造謠「惡人先告狀」，幸而有親戚的新抱偷錄影片給她，否則還被蒙在鼓裡。

樓主忍無可忍，決定絕地反擊，請丈夫載她回男家，再於眾人面前播放影片，原來親戚不給她好臉色看，就是因為奶奶搬弄是非，「我這輩子無法再懷孕，也是妳造成，我就等著妳的報應，我恨死妳了」，說完後便離去，丈夫也向奶奶直言，「媽，人在做，天在看，妳自己好自為之」，事後丈夫也安慰妻子，「別怕有我在，天塌下來還有我頂著」，讓她崩潰大哭。

貼文一出引起網民熱議，大批網民心痛樓主，「好心疼妳」、「這根本謀殺，再怎麼討厭妳也不能把腦筋動到孩子的身上啊」、「是我就直接留著證據提告，太可惡了，女人何苦為難女人」、「害死自己的孫！好狠！」、「好在老公不是媽寶」。

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責任編輯：王明芳