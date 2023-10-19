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【公屋輪候】兩孩港媽獲派井字型公屋 3個理由拒接受其中1個竟關呈分試事？

育兒經 11:37 2023/10/19

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兩孩港媽拒絕接受長青邨公屋。

獲派公屋如中六合彩！但有港媽竟然拒絕，該名育有兩名孩子的港媽近日在小紅書發文，表示輪候多年終於等到公屋首派，但結果令她失望，只獲派46年樓齡的「井字型公屋」，即是中間有大天井設計，因為3個理由，港媽決定拒絕，寄望第二派。

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港媽在小紅書中發帖，表示自己輪候公屋多年，日前終於收到房署首派通知，她直言非常感恩，不過並不是她的心水單位。獲派46年樓齡長青邨是井字型大廈，她擔心2個孩子「調皮好動」，擔心存在安全問題，而屋邨配套設施不便及較偏遠，以及孩子就快要呈分試，她感到「情況比較尷尬」，最終期望二派。

青衣長青邨。

有港媽看到帖文就指，自己都曾經以「呈分試」這個理由向房署解釋拒絕原因，不過房署話不能接受這個理由。而樓主就表示「係，主任有講，不過我照寫。希望大家運氣好一點，都派到心儀的安樂窩」。有人支持樓主決定，認為可以等二派，但亦有人表示「有樓住已經好好」。

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責任編輯:王明芳

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