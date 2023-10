羅密歐與祝英台丨陳茵媺剷青All back超有型　分享「變身」祝老闆過程大公開

▲ 好有型!

TVB熱播中的新劇《羅密歐與祝英台》,引起不少劇迷追看,皆因是陳茵媺(Aimee)闊別幕前9年復出之作外,更是她與老公陳豪相隔11年後再次同框。

【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場 游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契

全新形象示人

而且,今次Aimee以剷青All back扎起頭髮的造型,一改以往女人味十足的感覺,加上在劇中她要女扮男裝,穿起西裝,說話十分Man,令觀眾大讚有新鮮感!

昨晚(10月18日)一集,講到Aimee與對手槍戰,除了展現百發百中的槍法外,身手敏捷,型到爆!

「變身」片段

隨後,Aimee在社交平台分享一段「變身」成祝老闆的短片,片中可見,她拍下由長髮剪成這個剷青Look的點滴,最後再以祝老闆造型Chok爆自拍,並留言「陳茵媺 變身 into 祝老闆 . Bye bye to my long hair! 」

不少網民讚好,更留言表示「真的沒幾個女人可以駕馭這個髮型!妳是少數那幾個」,還有人表示「依家明白點解髮型會叫做髮~型!」可見大家對Aimee這個新形象讚不絕口。

