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羅密歐與祝英台丨陳茵媺剷青All back超有型　分享「變身」祝老闆過程大公開

娛樂 11:51 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

好有型！

TVB熱播中的新劇《羅密歐與祝英台》，引起不少劇迷追看，皆因是陳茵媺（Aimee）闊別幕前9年復出之作外，更是她與老公陳豪相隔11年後再次同框。

【羅密歐與祝英台】陳茵媺升呢做打女型格登場　游嘉欣羅毓儀搞笑互動超有默契

全新形象示人

而且，今次Aimee以剷青All back扎起頭髮的造型，一改以往女人味十足的感覺，加上在劇中她要女扮男裝，穿起西裝，說話十分Man，令觀眾大讚有新鮮感！

昨晚（10月18日）一集，講到Aimee與對手槍戰，除了展現百發百中的槍法外，身手敏捷，型到爆！

點擊圖片放大
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「變身」片段

隨後，Aimee在社交平台分享一段「變身」成祝老闆的短片，片中可見，她拍下由長髮剪成這個剷青Look的點滴，最後再以祝老闆造型Chok爆自拍，並留言「陳茵媺 變身 into 祝老闆 . Bye bye to my long hair! 」

不少網民讚好，更留言表示「真的沒幾個女人可以駕馭這個髮型！妳是少數那幾個」，還有人表示「依家明白點解髮型會叫做髮～型！」可見大家對Aimee這個新形象讚不絕口。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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