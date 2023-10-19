【中一面試】保一中一自行面試題實錄 保良局第一張永慶中學面試題拆解

▲ 保良局第一張永慶中一自行面試題拆解。

保良局第一張永慶中學（簡稱保一或保良一中）位於九龍慈雲山，是黃大仙區的Band1中學。保一歷届的DSE成績優異，每年中一自行都吸引區内外大批尖子報讀，究竟保一的中一自行面試考甚麽？TOPick綜合歷届多名曾經報考保一的學生的面試題目，助各位想報考的學生做好準備。

綜合多名曾經報考保一的小六學生說法，保一中一自行面試分為中、英文兩個部分，雖然問的題目不同，但形式差不多，主要考核學生的中英文水平。

1. 解釋成語及用詞語造句

中文考核方面，保一曾經多次考核學生對成語、詞語的理解及應用，以及即席創作故事的能力，以下為真實面試題：



請解釋成語「樑上君子」「耳濡目染」的意思？

請用3個詞語創作一個故事，例如雪梨、迷宮、遊樂場。

2. 詩詞填充

唐詩宋詞，也是保一曾經考核的重點，例如面試官講出一句詩，學生要答下一句。或者面試官要求學生先朗讀一篇詩辭，再從中問有關題目。

老師問小少離家老大回，請問下一句？

請背出兩首唐詩。

3. 考核對時事的見解

廣東話面試部分，保良一中會圍繞日常生活展開討論，例如會詢問考生的個人興趣及課餘活動，以及考生長大後想做甚麼職業？如何裝備自己去實踐理想等？

此外，保良一中也重視考生對時事的認識及見解，會圍繞當年發生的本港及國際大事，考核學生對時事的見解，例如曾經問過如何看待國家主席高票當選，如何解決中國遊客在外國的不文明行為等。

4. 考核課外書

2022年有兩名考生分享，面試時獲發3本課外書的資料，面試老師要求從3本書中選擇其中1本，但需要解釋原因。

5. 英文考閱讀文章

至於英文部分，綜合多名考生的說法，要求考生大聲朗讀一篇英文文章，老師再根據文章去提問與文章有關的問題，再延伸到考生的個人興趣等，大部分是開放式問題。

保一曾誕生多位名人校友

保良局第一張永慶中學是資助男女中學，學校佔地面積約5,000平方米，學校在1971年創辦，並以「愛、敬、勤、誠」為校訓，中一至中六分別設有5個班級，除中文、中史、中國文學及初中普通話科外，所有科目均以英語授課。保一的DSE成績表現亮眼，過去曾經誕生DSE狀元及探花，而學生過去也有多位名人校友，包括前環境局局長黃錦星、前商務及經濟發展局局長邱騰華、歌手鄭希怡、香港國際球證吳超覺、會考9A狀元九巴車長梁領彥以及香港女首富、華人置業CEO陳凱韻甘比。

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