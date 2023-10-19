《洛奇》系列資深演員Burt Young逝世享年83歲　史泰龍悼念好拍檔：我和世界會非常懷念你

▲ 史泰龍於個人社交平台哀悼好拍檔親愛朋友Burt Young。

在經典電影《洛奇》（Rocky）系列飾演洛奇舅仔Paulie的美國資深演員Burt Young逝世，享年83歲。

Burt Young的女兒Anne Morea Steingieser向傳媒證實此不幸消息，但未有透露死因及死亡日期。

在1969年參演電視劇《The Doctors》正式入行的Burt Young，在《洛奇》系列演Paulie而為影迷熟悉，他更憑第1集《洛奇》提名奧斯卡最佳男配角獎。其角色不時與洛奇鬥氣，但用時彼此又互相扶持。

史泰龍是超級寵物奴 飼養43年愛龜兩度亮相《洛奇》電影

▲ 《洛奇：拳王再臨》

史泰龍悼念好友

而在2006年上映的《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa），為Burt Young最後一次飾演Paulie。除《洛奇》系列外，他還在1974年參演另一經典電影《唐人街》（Chinatown）。

Burt死訊公布後，史泰龍（Sylvester Stallone）於個人社交平台上載二人在《洛奇》的黑白劇照，並悼念好友表示：「致我的親愛朋友，BURT YOUNG，你是一個極好的人及藝人，我和世界會非常懷念你...安息。」

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