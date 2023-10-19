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【解酒食物】聚會暢飲頭痛胃不適　營養師推介6大解酒食物

保健美顏 11:38 2023/10/19

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營養師推介6大解酒食物。

臨近年底，難免多聚會飯局。「營養生」（Negimen）近日便介紹了「6大解酒食物」，穩定血壓，代謝和清除酒精代謝物。

最新影片：

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「營養生」營養師Queenie介紹「6大解酒食物」，Queenie指出，人經過暢飲一番後，體內的酒精需要時間進行代謝。正當乙醛還未完全被肝細胞處理時，容易出現輕度脫水狀況，使腦內的滲透壓升高；身體亦會因想加速酒精的排出而透過增加排尿的次數，導致體內的鈉和鉀含量下降，從而引起頭痛、胃部不適、口乾、頭暈和出汗等症狀。

以下是「6大解酒食物」及其功效：

  • 香蕉：補充電解質
  • 雞蛋：加速酒精代謝
  • 油性魚：減低氧化壓力
  • 提子：減低體內乙醇濃度
  • 薑：促進消化作用
  • 綠茶：保護胃黏膜

「營養生」網站：https://www.negimenforall.com 

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

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責任編輯：羅嘉欣

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