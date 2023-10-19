【司法覆核】延簽宣誓遭指示退休　稅局前主任申覆核被拒

▲ 延簽宣誓遭指示退休，稅局前主任申覆核被拒。（資料圖片）

稅務局助理稅務主任稱簽署擁護《基本法》聲明前，曾去信作諮詢，故延遲半年遞交聲明，最終被公務員事務局局長指示提早退休，前主任質疑決定程序不當，早前申請司法覆核要求推翻決定，高院法官今（19日）頒下判詞拒絕申請。



申請人王秋明，答辯人公務員事務局局長。



申請一方早前陳詞指，稅局於2021年1月15日，要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》。申請人於2月25日限期當日，去信查詢簽署的必要性及違反的後果。及至8月中，公務員事務局局長要求申請人進一步表述，申請人於同日回應及呈交簽署聲明。局長於同月底根據《公務人員（管理）命令》第12條，為着公眾利益着想指示申請人提早退休。



申請一方指質疑局方決定程序不當，未有提供合適理由解釋決定等，局長之決定等同申請人經紀律聆訊後被懲罰，決定不合乎比例。答辯人回應則指，申請人曾回覆稱「仍未能決定簽署聲明與否」，未有提及合理解釋。

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記者：林育慧