【心臟健康】26歲男子1個壞習慣致心血管全部阻塞　醫生嘆：幾乎集齊高危因素

▲ 一名26歲男子因家中經營鹹酥雞攤而長年吃炸物，結果導致3條心血管全部阻塞。

不良生活習慣隨時影響心臟健康！台灣有醫生分享病例，指一名26歲男子因胸悶求診，進行心電圖後驚揭患上心肌梗塞，血管幾乎完全塞死，需要進行緊急心導管手術。追溯病因後，才發現男子因家庭關係從小經常吃炸物，加上本身有吸煙及家族病史，幾乎集齊所有誘發心臟病的高危因素。

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台灣急診科醫生柯世祐在節目《醫師好辣》中分享病例，表示該名男子因胸悶而到急症室求醫，他見男子年紀尚輕，以為症狀不嚴重，結果卻在進行心電圖檢查到一半時，發現對方為心肌下壁梗塞、ST段上升，需要緊急進行心導管手術。

他隨即致電心臟內科醫生，講述病況時，對方甚至一度誤以為患者年齡是56歲，得知患者年僅26歲時不禁反問：「你確定？心電圖沒問題嗎？」男子的心電圖報告顯示，他的左前降支已幾乎完全塞死，而另外2條血管也出現阻塞的現象，最終手術時需要在3條血管中各放置4個支架。

由於男子患病時年紀較輕，柯世祐懷疑他有風溼免疫疾病或凝血問題，然而檢查了一輪卻沒有結果。直到後來他詢問男子的生活史，才發現對方家中經營鹽酥雞檔，而他自從懂得算錢開始便幫忙顧店，有時放學後因家人太忙沒時間煮飯，就會自行炸食物來吃，結果便養成了長年吃炸物的習慣。

此外，男子本身有吸煙習慣，亦有高血脂及高血壓病史，甚至其父親亦曾在40多歲時發生心肌梗塞，令柯世祐慨嘆對方除了糖尿病及年紀達45歲以上，其他心肌梗塞的高危因素「都蒐集滿了」。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫生周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢，當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣