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香港人在北京丨梁漢文相隔14年後再拍TVB劇　吳若希騷長腿生擒陳展鵬

娛樂 12:14 2023/10/19

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《香港人在北京》

TVB台慶劇《香港人在北京》在昨晚（10月18日）播出一集的重頭戲，落在陳展鵬、吳若希（Jinny）身上。Jinny繼上周誘惑展鵬慘食檸檬後，昨晚一集性感Level Up再出招，終於成功「生擒」展鵬。

《香港人在北京》劇情講面對港仁（陳展鵬飾）舊相好兼「進擊的情敵」蘇菲（蔡潔飾）步步進逼，Helen（Jinny飾）遂以奇招增進夫妻情趣。

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激發陳展鵬雄性激素

身穿性感睡衣的Helen索爆登場，再以性感聲線問老公：「想唔想玩人體素描呀？」雄性激素被激發的港仁隨即脫掉上衣大晒肌肉Chok甫，Helen則在床上搔首弄姿大晒白滑玉背之餘，還騷出42吋無敵長腿，意態撩人。

歌手出身的Jinny今次首度升呢做女一，不少網友大讚她演出有驚喜，留言大讚：「真係演得好放，同陳展鵬又襯。」、「原來Jinny演技咁好，又有喜感」、「估唔到演得咁自然，有驚喜」。

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梁漢文再拍TVB劇

在今晚（10月19日）播出的《香港人在北京》內，梁漢文（Edmond）終於登場，今次是他相隔14年後再拍TVB劇。

劇中飾演音樂才子張帥的Edmond一出場便以乞兒Look亮相，之後Edmond又會化身鋼琴王子，自彈自唱首本名曲《衣櫃裡的男人》。

另一邊廂，正在參加歌唱比賽的寶怡（戴祖儀Joey飾）為幫助文創園的女團實現夢想，遂將下輪的比賽歌曲改為快歌，讓女團可以上台伴舞。以型格Rock妹造型上陣的Joey，屆時將獻唱改編版的經典金曲《烈燄紅唇》挑戰跳唱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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