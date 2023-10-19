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【眼睛健康】眼壓正常仍有機會患「青光眼」?　研究指9類人士患病風險高

醫生診症室 15:43 2023/10/19

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研究指9類人士患「青光眼」風險高。(示意圖)

青光眼是一種視覺神經疾病，若沒有適當治療，病患有致盲風險。有醫生便指出，不少人誤以為眼壓高是判斷青光眼的唯一指標，但其實眼壓正常仍有機會患上青光眼，而且有9類人士患青光眼的風險較一般人高。

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台灣珍世明眼科院長王孟祺近日在Facebook發文表示，曾遇過一位年老的男患者因為白內障來檢查眼睛，該名患者當時已有明顯青光眼狀況，但卻表示自己之前眼壓檢查一直正常，因此十分不解為何自己會有青光眼。

對此，王孟祺解釋，雖然大部份的青光眼患者眼壓高於正常，但也有一部分的青光眼患者眼壓是在正常範圍，被稱為正常眼壓或低眼壓性青光眼，這樣的情況反而容易被忽略，因此定期檢查是相當重要。

像這位伯伯若不是做了神經纖維斷層掃描及自動視野檢查，確認有明顯的青光眼變化，患者可能還不相信自已有青光眼！

王孟祺也提醒，根據研究，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關，因此有9類人士需特別當心，並提醒以下人士，年齡又超過40，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經。

9類高風險人士

  • 手腳經常冰冷
  • 偏頭痛
  • 女性
  • 高度近視
  • 吸煙
  • 三高代謝症候群
  • 血壓過低
  • 心律不整
  • 有家族病史

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責任編輯：羅嘉欣

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