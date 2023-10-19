香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲搶媽咪Fo　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】

▲ 單文柔愛女小豬比萌到爆！

港姐單文柔（Phoebe）跟陳展鵬結婚5年，婚後育有女兒陳諾瑤「小豬比」，展鵬主力工作賺錢養家，而單文柔在家專心湊女！

早前陳展鵬夫婦到馬來西亞工作，小豬比亦有同行，一家三口更去cafe打卡high tea，昨日（10月17日）單文柔於IG上載一輯家庭照，只見單文柔把牛角包放在嘴邊影相，身穿熱褲和小背心的她充滿青春氣息，完全不似一孩之母。

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網民讚小豬比可愛

不過單文柔似乎不及女兒搶鏡，4歲的小豬比會著叉子食意粉，更吃到滿嘴醬汁，認真萌到爆！小豬比的可愛樣成功搶Fo，網民們頓變「小豬比粉絲」，紛紛留言：「很cute」、「小豬比好漂亮！！」、「個囡囡超級靚似足媽咪」、「你女兒怎麼這麼可愛啊」、「爸知弊鍾意咗小豬比，繼續可愛下去，我們會一直追小星星」

另外單文柔好友陳敏之更留言：「豬脾呢張超級靚」，連劉穎璇也忍不住心心眼。

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小豬比受廣告商歡迎

單文柔的愛女陳諾瑤「小豬比」可說遺傳了其優良DNA，眼仔碌碌兼擁有小下巴，五官精緻如媽媽般靚女，加上她是一名有很多表情包的小朋友，因而甚得網民的喜愛。

單文柔接受TOPick訪問，說到女兒小豬比受歡迎，問單文柔會否考慮為女兒開IG帳戶，她說：「她慢慢開始長大，某時候會不想影相，但有時又會想影，她開始知道父母的工作性質，我們都是随心，不會刻意安排她做甚麼，希望她開心成長。」

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她透露，有廣告商邀小豬比拍廣告，但被他們婉拒，她說：「我們是視乎性質，因為不想影響到她的成長和學習，但不會特別隱瞞我們的工作，她這個階段，希望她接觸多點，感受多一點，但要取個平衡，反而慈善活動我們會讓她接觸和了解。」

說到網民見議小豬比長大後去選港姐，對此她說：「18歲以後的人生，由她自己作主。」

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單文柔於2016年參選港姐，雖然十強止步出局，同年底她入讀為期3個月的演藝進修班，並加入TVB主要做兒童節目主持。

於選港姐期間，單文柔邂逅擔任星級評判的陳展鵬，17年3月二人被拍得於山頂密會，翌年10月結婚，婚後二人育有一女陳諾瑤。

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